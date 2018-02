Pjongczang 2018. Ostatnia szansa skoczków na medale. Już dziś konkurs drużynowy!

W poniedziałek 19 lutego skoczkowie narciarscy wystąpią w olimpijskim konkursie drużynowym na dużej skoczni w Pjongczangu. Kibice wiążą duże nadzieje z występem polskiego zespołu, na czele z mistrzem olimpijskim Kamilem Stochem. – W konkursie indywidualnym było widać, jak Dawid Kubacki i Stefan Hula nie wytrzymali presji. Teraz spadnie z nich ciężar i z większym luzem podejdą do rywalizacji. Życzę im serdecznie, żeby zdobyli medal – powiedział ojciec Kamila Bronisław Stoch.

W konkursie drużynowym, który zostanie rozegrany na skoczni K125 wystąpią Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Piotr Żyła, podobnie jak w konkursach indywidualnych na dużej i normalnej skoczni, znalazł się poza składem reprezentacji Polski. – To zawsze trudna decyzja, choć Piotrek odstawał od reszty w treningach. Do samego końca wierzyliśmy, że się odrodzi, ale tak się nie stało. Liczymy, że w kolejnych zawodach Pucharu Świata będzie zdobywał dużo punktów, bo wiemy, że potrafi dobrze skakać – podkreślił Adam Małysz.

Rywalizacja drużynowa rozpocznie się o godzinie 13:30. Na godzinę 12 zaplanowana jest seria próbna. Organizatorzy zapewniają, że prognozy pogody na poniedziałek są optymistyczne, co oznacza, że tym razem wiatr nie będzie decydował o tym, co dzieje się na skoczni. Dla naszych skoczków narciarskich będzie to ostatnia szansa podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich na zdobycie medalu.

Czytaj także:

Piotr Żyła zagrał na gitarze dla Kamila Stocha. Repertuar był oczywisty