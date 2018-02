Olimpijski konkurs drużynowy. Polacy wysoko po pierwszej serii

Jako pierwszy z naszych skakał Maciej Kot. Polak skoczył 129,5 metra. Ta odległość pozwoliła uplasować się naszej reprezentacji na czwartym miejscu po pierwszej turze zawodników. Do pierwszych Norwegów traciliśmy 13,5 punktu. Jako drugi z Polaków startował Stefan Hula. Jego 130 metry uzyskane w dobrym stylu pozwoliły nam awansować na trzecie miejsce.

W trzeciej turze zawodników rewelacyjnie spisał się Dawid Kubacki. Polak poleciał 138,5 metra, co było najlepszym wynikiem w jego grupie. Tym samym znowu odrobiliśmy stratę do rywali i umocniliśmy się na trzecim miejscu. Pierwszą serię w wykonaniu naszych reprezentantów zwieńczył skok Kamila Stocha. Polak poszybował 139 metrów. Metr dalej poleciał mistrz olimpijski z normalnej skoczni, Andreas Wellinger. Zmagania w pierwszej serii zakończył Robert Johansson, skacząc 137,5 metra. Po pierwszej części konkursu drużynowego zajmujemy 3. miejsce, tracąc 2 punkty do Niemców i 5 do Norwegów.