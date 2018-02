Pjongczang 2018. 15-latka została mistrzynią olimpijską w łyżwiarstwie figurowym!

Galeria:

15-latka mistrzynią olimpijską w łyżwiarstwie figurowym!

O Alinie Zagitowej piszą media z całego świata. Zaledwie 15-letnia Rosjanka ustanowiła nowy rekord świata w jeździe figurowej na łyżwach i zdobyła złoty medal mistrzostw olimpijskich. Już po pierwszym przejeździe w programie krótkim Zagitowa wysunęła się na prowadzenie. Po drugim przejeździe czekała już tylko na rezultat swojej przyjaciółki Jewgieniji Miedwiediewej, która jako jedyna mogła zagrozić jej pozycji. To właśnie do 18-letniej Rosjanki należą bowiem dwa rekordy świata u solistek: za program dowolny 160.46 oraz w punktacji łącznej 241.31.

Niedawna kontuzja Miedwiediewej wykluczyła ją jednak nieco z treningów co sprawiło, że Rosjanka otrzymała gorsze noty za styl przejazdu.

Urodzona w 2002 roku w rosyjskim Iżewsku Zagitowa zaczęła jeźdźić na łyżwach w wieku 5 lat. Rodzice nadali jej imię po znanej rosyjskiej lekkoatletce Alinie Kabajewej. W Wieku 12 lat dziewczynka przeprowadziła się z babcią do Moskwy. W 2016 roku zajęła 9. miejsce na Mistrzostwach Rosji Juniorów. Międzynarodowy debiut Zagitowej odbył się pod koniec sierpnia 2016 r. w konkursie Grand Prix Junior we Francji, gdzie zdobyła pierwsze miejsce. Jest pierwszą łyżwiarką w historii, która zdobyła w jednym konkursie ponad 200 punktów będąc jesxcze juniorką.