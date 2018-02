Pjongczang 2018. Niemka wywołała medialną burzę. Zatańczyła do utworu z „Listy Schindlera”

Jak podaje „The Independent”, Nicole Schott wystąpiła w konkursie solistek podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. W programie krótkim niemiecka łyżwiarka zajęła dopiero 18. miejsce, ale swoim występem zwróciła uwagę kibiców na całym świecie. Wszystko to za sprawą utworu, który wybrała jako tło muzyczne swojego programu. 21-latka zatańczyła do utworu z filmu „Lista Schindlera”. Motyw muzyczny z filmu opowiadającego o właścicielu fabryki, który uratował 1200 Żydów w trakcie Holocaustu, według internautów nie jest odpowiednim utworem do wykorzystania podczas zmagań sportowych.

Na Twitterze pojawiły się opinie, że utwór wybrany do programu krótkiego przez Schott w tych okolicznościach „brzmi źle”. Jedna z internautek napisała, że „po wielu latach wciąż mam problem, jeśli sportowiec, który nie jest Żydem, a reprezentuje Niemcy, tańczy do utworu z Listy Schindlera”.

To nie pierwszy raz, gdy muzyka filmowa John'ego Williamsa jest wykorzystywana podczas zawodów najwyższej rangi. Motyw z „Listy Schindlera” pojawił się na poprzednich igrzyskach w Soczi, podczas występu Rosjanki Juliji Lipnickiej.

