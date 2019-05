Najbiedniejsi płacą największe daniny. Polska jest rajem dla milionerów

Ministerstwo Finansów opublikowało raport „Wybrane aspekty systemu podatkowo-składkowego na podstawie danych PIT i ZUS 2016”, którego autorami są Paweł Chrostek, Justyna Klejdysz, Dominik Korniluk i Marek Skawiński. Z dokumentu wyciągnąć można kilka wniosków, które pokazują rozkład zarobków w społeczeństwie, oraz obciążenia podatkowe. Jak wynika z zebranych danych osoby najbiedniejsze, czyli grupa, której zarobki nie przekraczają 10 tys. złotych rocznie, muszą oddawać państwu aż 60 proc. dochodu. Grupa najbogatsza, czyli Polacy zarabiający rocznie milion złotych lub więcej, wpłacają do państwowej kasy tylko 20 proc. swoich zarobków.

Danina dla państwa

Skąd pochodzą dane zebrane przez ekspertów Ministerstwa Finansów? Jest to zbiór wszystkich podatków oraz składek ubezpieczeniowych, które mówi opłacać każda osoba pracująca legalnie.

„Opracowanie wykorzystuje połączoną bazę danych Ministerstwa Finansów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Punktem wyjścia są posiadane przez Ministerstwo Finansów zbiory deklaracji podatkowych osób fizycznych. Od strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykorzystane zostały informacje o zadeklarowanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”. – czytamy na stronie resortu finansów.

Bogaci czterdziestolatkowie

Z badania, którego pełną wersję można znaleźć pod tym adresem, wynika jeszcze kilka, bardzo ciekawych wniosków. Najlepiej zarabiającą grupą wiekową są czterdziestolatkowie. Wyliczenia pokazują, że średnio, osoby między 40 a 45 rokiem życia zarabiają około 53 tys. zł. Ciekawe w wykresie przedstawiającym dochody jest również sposób ich rozkładu. Widać, że średnia zarobków dużo szybkiej rośnie, niż później spada. Dominujący w statystyce wiek wynika prawdopodobnie z faktu, że jest to moment, w którym osiąga się stanowiska dyrektorskie lub kierownicze.

Co ciekawe, największą grupę stanowią osoby zarabiające między 10 a 20 tys. zł rocznie. Takich podatników jest aż 5,4 mln. Suma obciążeń podatkowo-składkowych tej grupy to 23,8 proc. Grupa odprowadzająca proporcjonalnie największe składki to najbiedniejsi. Wśród osób zarabiających do 10 tys. zł rocznie, suma danin wynosi 59,9 proc. Po przeciwnej stronie skali są najbogatsi. Osoby zarabiające ponad 1 mln złotych rocznie, proporcjonalnie oddają państwu tylko 20,4 proc. swoich zarobków, czyli niemal trzykrotnie mniej niż najbiedniejsi. Co ciekawe, badania wskazują, że w Polsce jest tylko nieco poniżej 22 tys. takich podatników.