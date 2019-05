Rząd przedstawił projekt ustawy likwidującej OFE

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało projekt ustawy, która ma zlikwidować Otwarte Fundusze Emerytalne w obecnej formie. Jak zapowiada resort w ogłoszeniu umieszczonym w Rządowym Centrum Legislacji, przeniesienie środków do IKE będzie się wiązało z opłatą przekształceniową na poziomie 15 proc.

„Funkcjonujące obecnie OFE nie znajdują uzasadnienia, nie zapewniając dywersyfikacji ryzyka ani bezpieczeństwa socjalnego ubezpieczonych”. – ocenia Ministerstwo.

Wzmocnienie stabilności

Resort Inwestycji i Rozwoju tłumaczy, że projekt regulacji realizuje założenia przyjęte na początku rządów Zjednoczonej Prawicy, w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z jego filarów jest "Kapitał dla rozwoju" w który wpisuje się Program Budowy Kapitału. Zdaniem rządu, jest to furtka, która pozwoli na budowanie dobrowolnego, kapitałowego systemu oszczędzania.

„Silny rynek kapitałowy jest niezbędny dla budowy silnych fundamentów gospodarki, podwyższania potencjału wzrostu dochodów indywidualnych i PKB, co długoterminowo sprzyja wzmocnieniu stabilności systemu emerytalnego oraz wzrostowi świadczeń emerytalnych.” – czytamy.

Opłata przekształceniowa

Ministerstwo zapowiedziało, że częścią zmian będzie opłata przekształceniowa. Piętnastoprocentowa opłata będzie wynikała z faktu, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych objęte jest podatkiem dochodowym. W przypadku IKE od wpłat środków państwo nie pobiera podatku. Opłata przekształceniowa ma więc zastąpić podatek pobierany emerytur z FUS.

Dokąd trafią pieniądze?

Na prośbę uczestnika OFE, jego pieniądze mogą zostać przeniesione do Funduszu Rezerwy Demograficznej, którym zarządza ZUS. Te pieniądze zostaną dodane do FUS, a co za tym idzie, wliczone do kapitału, na podstawie którego ZUS wyliczy przyszłą emeryturę. Ministerstwo szacuje, że taką deklarację złoży około 20 proc. uczestników OFE. Dokument należy złożyć najpóźniej do 10 stycznia 2020 roku.

Jeśli uczestnik OFE, nie zdecyduje się na złożenie deklaracji, lub nie złoży jej w terminie, jego fundusze domyślnie przeniesione zostaną do IKE.