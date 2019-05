Komisja VAT-owska zawiadamia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów

„Niniejszym komisja zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana Mateusza Szczurka. (...) To jest w okresie, gdy pełnił funkcję ministra finansów. Przestępstwo to polegało na niedopełnieniu obowiązków poprzez niedopuszczenie do przeprowadzenia prac legislacyjnych i przyjęcia w formie ustawy rozwiązań prawnych, uszczelniających system podatkowy w zakresie poboru podatków od towaru i usług, które zapobiegałaby dokonywaniu wyłudzeń od podatku i usług oraz zaniżania należnego podatku od towaru i usług. Co może stanowić czyn opisany w artykule 231 par. 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny” – napisano w uchwale przyjętej przez komisję.

Sprawa jest jasna

Przewodniczący komisji śledczej ds. VAT – Marcin Horała z PiS zaznaczył, że jego zdaniem „sprawa jest jasna”. Za przyjęciem wniosku zagłosowało czterech posłów, a dwóch było przeciw. Posłowie opozycji uważają, że złożenie zawiadomienia na ministra Mateusza Szczurka jest sprawą czysto polityczną. Z treścią zawiadomienia mogli zapoznać się dopiero na chwilę przed rozpoczęciem dzisiejszych obrad.

Przewodniczący komisji powiedział, że „wobec powyższego fakt, że po początkowej zgodzie na podjęcie prac zmierzających do uszczelnienia podatku VAT, minister finansów wydaje polecenie ich przerwania, uniemożliwiając wprowadzanie koniecznych dla ochronnych interesów majątkowych Skarbu Państwa zmian legislacyjnych, musi zostać poddany ocenie prawno-karnej”. Jego zdaniem minister Szczurek działał na szkodę interesu publicznego.