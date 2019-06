Najbogatsi Amerykanie apelują: „Podnieście nam podatki”

Grupa kilkunastu najbogatszych amerykanów podpisała się pod apelem do kandydatów, którzy wystartują w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Przekaz jest prosty, ale dość niespodziewany. Najbogatsi proszą, aby przyszły prezydent podniósł im podatki.

„Piszemy aby wezwać wszystkich kandydatów na prezydenta, niezależnie czy są republikaninami czy demokratami, do wsparcia umiarkowanego podatku od bogactwa z fortun promila najbogatszych Amerykanów - czyli nas” – napisali miliarderzy.

Inni i tak płacą już za dużo

Grupa, która podpisała się pod listem, zaznacza, że miliony amerykanów należących do tzw. klasy średniej, płacą już i tak bardzo wysokie roczne daniny. Miliarderzy napisali, że kilku kandydatów z partii demokratycznej – Elizabeth Warren, Beto O'Rourke i Pete Buttigieg, przedstawili pomysł wprowadzenia wyższego podatku dochodowego, ale temat jest zbyt istotny, aby znalazł się wyłącznie w programach kilku kandydatów.

To nie pierwszy przypadek, kiedy najbogatsi otwarcie nawołują do zwiększenia ich podatków. Warren Buffett mówił już, że to niewłaściwe, że jego przychód jest opodatkowany niżej niż pensja jego sekretarki. Te słowa były początkiem zmian, które wprowadziła administracja prezydenta Obamy. Pakiet nazwano nawet „zasadą Buffett'a”. Zmiany, które wtedy wprowadzono, zdaniem miliarderów podpisanych pod listem, są nadal niewystarczające. Osoby podpisane pod listem twierdzą, że majątek promila najbogatszych amerykanów przewyższa łączne oszczędności 90 proc. amerykańskich gospodarstw domowych.

Soros, Disney i współzałożyciel Facebooka

List, który skierowano do kandydatów na urząd przezydenta USA, podpisało kilkunastu najbogatszych amerykanów. Wsród sygnatariuszy listu znaleźli się, między innymi, George Soros wraz z synem Alexandrem, Abigail Disney – prawnuczka brata Walta Disneya i Chris Hughes - współzałożyciel Facebooka. Poza nimi, na liście znaleźli się: Louise i Robert Bowditch, Sean Eldridge, Stephen English, Agnes i Catherine Gund, Nick Hanauer, Arnold Hiatt, Regan Pritzker, Justin Rosenstein, Stephen Silberstein, Ian Simmons oraz Liesel Pritzker Simmons. Ostatnia podpisana osoba, pozostała anonimowa.