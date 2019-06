„Obecny system jest niesprawiedliwy, niemoralny i szkodliwy”. Rzecznik przedsiębiorców w ostrych słowach pisze do premiera

„Polaków cieszy dobra kondycja polskiej gospodarki, skutkująca bezprecedensowym spadkiem bezrobocia oraz wzrostem wynagrodzeń. Niestety, przedsiębiorcy nie mogą z zadowoleniem przyjąć wiadomości o wzroście prognozowanego średniego wynagrodzenia, ponieważ dla nich oznacza to wzrost obciążenia składką na ZUS”. – czytamy w liście Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

„Na przedsiębiorców padł blady strach”

„Od chwili ogłoszenia podwyżki składki w 2020 roku na wielu mikroprzedsiębiorców padł blady strach. Już teraz ledwo wiążą koniec z końcem”. –piszę rzecznik. W liście wyraża także nadzieję, że Rada Ministrów zapozna się z materiałami, które zostały przesłane razem z listem i podejmie kroki w kierunku reformy systemu.

„W piśmie Rzecznik zwraca uwagę, że wysokość ryczałtu obliczana jest z podstawy 60 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie rośnie, to rośnie też składka. W 2020 roku ma wzrosnąć o niemal 10 proc. w stosunku do 2019 roku i wynosić razem z ubezpieczeniem zdrowotnym około 1500 zł. Ustalanie wysokości ryczałtu na podstawie średniego wynagrodzenia nie ma żadnego uzasadnienia”. – czytamy w komentarzu do listu.

Inne składki również w górę

W związku z prognozą budżetową, wzrosną także inne składki, które odprowadzają przedsiębiorcy. Składka emerytalna wyniesie 612,19 zł (o ponad 54 zł więcej niż obecnie), składka rentowa - 250,90 zł (o 22,18 zł więcej), składka chorobowa 76,84 (wzrost o 6,79 zł), składka wypadkowa 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł), a składka na Fundusz Pracy 76,84 (o 6,79 zł więcej). Bez składki zdrowotnej łączna danina na ZUS wyniesie w przyszłym roku aż 1069,14 zł. To o niemal 10 proc. więcej, niż obecnie – wylicza money.pl

Wartość składki zdrowotnej nie jest jeszcze znana. Jej wysokość wyliczona zostanie na podstawie danych, które ZUS otrzyma w styczniu przyszłego roku. Biorąc pod uwagę dane z poprzednich lat, można się spodziewać, że wzrośnie ona do poziomu 375 zł.

Adam Abramowicz został powołany na funkcję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 22 czerwca 2018 roku. Był posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.