Stawka PIT na poziomie 17 proc. dla wszystkich Polaków? Prace nad takim rozwiązaniem trwają

Procedowany w Sejmie projekt dotyczący zerowego podatku PIT dla osób do 26. roku życia jest jednym z najkorzystniejszych rozwiązań tego typu w Unii Europejskiej. Tak twierdzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski. Podczas konferencji zwołanej w Sejmie, powiedział też, że rząd pracuje także nad ulgą podatku PIT dla wszystkich Polaków.

– Teraz obniżamy podatek do zera, jeśli chodzi o osoby najmłodsze, a już za chwilę, już niedługo będziemy pracować nad rozwiązaniem, które zapewni obniżkę podatku PIT dla wszystkich Polaków do 17 proc. – powiedział poseł PiS Jarosław Krajewski podczas konferencji prasowej zwołanej w Sejmie.

Przepisy wymagają dopracowania

Projekt ustawy dotyczącej zerowego PIT dla osób do 26. roku życia, został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Posłowie zdecydowali, że rozporządzenie idzie w dobrym kierunku, ale wymaga jeszcze dopracowania.

Zdaniem posłów ustawa zachęci osoby do 26. roku życia do zwiększenia aktywności zawodowej, a także zachęci je do pracowania legalnie i unikania szarej strefy. Proponowane przepisy, jeśli wejdą w życie, mogą dotknąć nawet 2 mln osób.

– To rozwiązanie, które zachęca młodych ludzi do podjęcia pracy i zapewnia im dobry start. To jedna z najkorzystniejszych propozycji dla młodych w całej UE. Myślimy o przyszłości Polski. – dodał poseł Krajewski.

Krajewski podtrzymał dziś, że intencją jest wprowadzenie w życie zerowego PIT dla młodych od 1 sierpnia tego roku.

