Rząd obniżył stawkę PIT. Koszt uzyskania przychodów ma wzrosnąć dwukrotnie

„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżającej podatki. Od 1 października 2019 PIT zmniejszony z 18 do 17 proc. oraz większe koszty uzyskania przychodów - kolejny element realnego obniżenia podatków. To co najmniej kilkaset złotych rocznie więcej w portfelach Polaków” –napisał Müller na swoim profilu na Twitterze.

Jak informowano wcześniej, nowa skala, w tym obniżona stawka podatku (17 proc.) będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18 na 17 proc., przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów ponad 85528 zł.

Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:



250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł



300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł



3000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) obecnie 1335,00 zł



3600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1668,72 zł



4500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2002,05 zł



5400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2502,56 zł



Jak twierdzi rząd, reforma stanowi ważny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma. Skutki finansowe obniżenia PIT oraz podniesienia kosztów uzyskania przychodów wyniosą rocznie ponad 9,6 mld zł (w tym budżet państwa oraz samorządy po 4,8 mld zł). Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października 2019 r.