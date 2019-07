Premier Morawiecki zachęca Unię Europejską do walki z mafiami VAT-owskimi. Podaje pozytywny przykład Polski

„Nasza walka przeciwko mafii VAT jest prawdziwym europejskim sukcesem. Chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i zachęcić inne kraje UE do pójścia w nasze ślady” – powiedział na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” premier Mateusz Morawiecki.

Premier w rozmowie zaznaczył, że Europa zna problem wyłudzeń podatku VAT już od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Do tej pory nie było jednak wyraźnych działań, które miałyby temu zapobiec. Nie wypracowano skutecznej metody walki z tego typu wyłudzeniami. Jak twierdzi szef rządu, Polska jest jednym z tych krajów, które wyjątkowo ucierpiały na działaniach mafii VAT-owskich. Najgorzej jego zdaniem było w latach 2007-2013, kiedy to różnica między spodziewanymi a rzeczywistymi wpływami do budżetu z podatku VAT wzrosła z 8,9 do 25,7 proc.

Zmiana taktyki

Premier Morawiecki zaznaczył w rozmowie, że sukces Polski wziął się głównie ze zmiany taktyki w walce z nadużyciami podatkowymi. Uszczelnienie systemu nastąpiło głównie dzięki zmianie przepisów i wprowadzeniu nowych rozwiązań informatycznych. Jednocześnie premier stwierdził, że daleko jeszcze do zakończenia walki z oszustami, ale trudno nie zauważyć dotychczasowych sukcesów na tym gruncie.

