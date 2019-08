Zwolnienie z PIT dla młodych – wzór oświadczenie pracownika

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się wzór oświadczenia, które muszą złożyć swojemu pracodawcy osoby do 26. roku życia. Pozwoli to na zwolnienie z podatku dochodowego.

Kto może ubiegać się o zwolnienie z PIT?

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i zatrudnione są w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie, mogą od 1 sierpnia skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Aby ulga zaczęła działać jeszcze w tym roku, należy jednak złożyć pracodawcy oświadczenie. Jeśli pracownik tego nie zrobi, to jego składki odprowadzane będą według standardowych zasad, a zwrot otrzyma dopiero na początku przyszłego roku.

„W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r”. – informuje Ministerstwo Finansów.

Ulga dla młodych

Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26 lat, obowiązywać będzie automatycznie od stycznia 2020 roku. Aby otrzymać je już od sierpnia, należy zgłosić taką chęć pracodawcy.

„Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT. Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia”. – czytamy na stronie Ministerstwa Finansów. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczny umów czy płatników. Jeśli roczne zarobki przekroczą 85528 zł, dopiero od nadwyżki zostanie odprowadzony standardowy podatek dochodowy.