Uciekający ministrowie rządu Tuska

Sezon: 2

Odcinek: 34

30 minut słuchania

Co sprawiło, że najmłodsi wyborcy, najmniej chętni do głosowania, 15 października poszli do urn? Co młodym nie podoba się w rządach PiS? Czego spodziewają się po rządach partii opozycyjnych? Co ich urzekło w Konfederacji? O tym i innych sprawach...