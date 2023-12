Agnieszka Przepiórska na koncie ma brawurowe role i tytuł „aktorki sezonu”. Dziś wyznaje: Do niedawna spałam w garderobie

Sezon: 2 Odcinek: 86 Katarzyna Kucewicz: Mamy praktycznie nie pamiętam. Jej notatki są jak relikwie 58 minut słuchania Mamy praktycznie nie pamiętam. Pamiętam ją ze zdjęć, z kilku nagrań, bo wideo wtedy raczkowało. I z notatek. Trzymam je jak relikwie, to z nich wyłania mi się jej obraz. Pewnie ci z państwa, którzy macie doświadczenie utraty rodzica w wieku...

Sezon: 2 Odcinek: 85 Ojciec Paweł Gużyński: Religijny styl życia sprzyja zdrowiu ponad godzina słuchania Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych ludzie wierzący mają o wiele niższy współczynnik zachorowań na choroby układu krążenia. Z czego to się bierze? Nie z wiary jako takiej wprost, tylko z tego, że ludzie religijni zachowują pewnego rodzaju...

Sezon: 2 Odcinek: 84 Szokująca historia polskiego biznesmena. W areszcie usłyszał: „Zrobimy z niego pedofila” 54 minuty słuchania Na spacerniaku pojawiają się ludzie ubrani niby w drelichy więzienne, ale jeden ma biżuterię, drugi w ogóle nie ma spodni dresowych, tylko jeansy, co jest zabronione w areszcie. Chodzą i o nim rozmawiają. Mówią np. „jeżeli nie zacznie gadać, to...

Sezon: 2 Odcinek: 83 Spowiedź Daukszewicza: Próbowano mnie wplątać w politykę. Miałem zostać wiceministrem 43 minuty słuchania Nawet nie chciałem wiedzieć jaka to była propozycja, ponieważ do polityki i do rządzenia ludźmi się nie nadaję. Mam za miękką skórę na d...e. Współczuję tym, którzy mają dużą wrażliwość, a idą do polityki, bo w pewnym sensie muszą z tej...

Sezon: 2 Odcinek: 81 Sobień-Górska o kontrowersyjnej scenie w filmie „Lęk”: To nie seks między siostrami. To akt łaski 44 minuty słuchania Ten film łamie wiele tabu, począwszy od samej eutanazji, o której w Polsce się mówi mało, o której mówi się jak o jakimś morderstwie, zamachu na życie, podczas gdy to może być też czyjś wybór, świadomy wybór… Jestem po prostu za wyborem, za tym,...

Sezon: 2 Odcinek: 80 „Bezdzietne z wyboru”, „celebrytki bezkidki”, czyli dlaczego Polki nie decydują się na dzieci? 36 minut słuchania Są tacy, którzy mówią, że teraz jest moda, którą mogą zarazić się inne kobiety i Polki nie będą w ogóle chciały rodzić. Ale od razu uspokoję wszystkich fanów rozwiązań tradycyjnych. To tak nie działa. Zawsze będą kobiety, które będą chciały mieć...

Sezon: 2 Odcinek: 79 Magda Mołek do zwycięskiej opozycji: Przypilnujemy was, będziemy wam patrzeć na ręce 53 minuty słuchania Potrzeba tzw. spinacza, czyli kogoś, kto stanie na czele rządu i to poukłada (…). Największy problem mam z dostępem do aborcji, bo jeśli Trzecia Droga będzie cisnąć na referendum, to postulaty, które przez tyle lat tak ciężko wypracowywały...

Sezon: 2 Odcinek: 78 Wyjaśniamy, dlaczego doszło do „Pandora Gate”. „Kategoria wstydu zostaje amputowana z umysłu człowieka” ponad godzina słuchania Rodzice, którzy nie chcieli wysyłać dzieci na meet-up’y czy Fame MMA, byli proszeni przez psychologów i terapeutów o tolerancję. To znaczy nastolatki, które chodziły do psychologów i terapeutów, słyszały od nich, że rodzice źle robią, że powinni...

Sezon: 2 Odcinek: 77 Gdy dziecko wchodzi w etap dorastania. „Kochaj i pozwól na bunt” 58 minut słuchania Takie będą Rzeczypospolite proszę państwa, jak sobie dzisiaj wychowujemy młodzież, nastolatków, jak im towarzyszymy w tym dorastaniu i czego ich uczymy. Czy ja bym zmuszała do pójścia na wybory? Nie zmuszałabym, ale do skutku rozmawiałabym i...

Sezon: 2 Odcinek: 76 Magdalena Sobkowiak: Jak słyszę, że kobiety w polityce „ocieplają wizerunek”, to myślę „kup sobie facet kożuch” 47 minut słuchania Przyszłe liderki polityczne, parlamentarzystki musi wyróżniać przede wszystkim niezwykła odporność psychiczna na to, że jednak kobiety w polityce dalej są spychane do roli paprotki. Dobrze, że one są na liście, dobrze wyglądają na zdjęciu,...

Sezon: 2 Odcinek: 75 Radomir Wit o kulisach pracy w Sejmie: Ginący gatunek polityków, plecy Terleckiego, młodzi, którzy dali się „zabetonować” 45 minut słuchania Jak dostajesz limuzynę, gabinet, współpracowników, wożą cię z punktu A do punktu B, układają ci cały dzień, to nagle ci się odwracają priorytety. I po co walczyć o jakąś ideę, skoro można walczyć o swój stołek. To jest dosyć smutne i przerażające...

Sezon: 2 Odcinek: 74 Ten elektorat zapewni władzę. Sierakowski: „Głosuje, ale się brzydzi” 40 minut słuchania To najkrótsza definicja elektorat cynicznego: głosuje na partię, której się brzydzi. Brzydzi się telewizją publiczną, propagandą, nepotyzmem, tymi wszystkimi rzeczami, doskonale wie, o co chodzi… To są często ludzie, którzy nawet woleliby inaczej,...

Sezon: 2 Odcinek: 73 Łazarewicz: Kobiety w Konfederacji są jak indyki, które walczą o przyspieszenie Święta Dziękczynienia ponad godzina słuchania Jedną z bohaterek „Chłopców” Kąckiego jest żona Janusza Korwina-Mikkego i naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie to, co powiedziała. Że dopiero po urodzeniu drugiego dziecka pozwoliła sobie mówić prezesowi UPR-u na „ty”, wcześniej mówiła mu na...

Sezon: 2 Odcinek: 71 Dzierżanowski: Znam księdza-geja. Jest kapłanem z powołania, ojcem duchowym dla wielu homoseksualnych księży 52 minuty słuchania Znam homoseksualnego księdza, który pogodził się z własną orientacją, dojrzał do niej, jest wybitnym księdzem, takim trochę ojcem duchowym dla wielu także homoseksualnych księży i nie mam wątpliwości, że jest kapłanem z powołania, że miejsce, w...

Sezon: 2 Odcinek: 70 Samozwańczy wolontariusze, czy wykwalifikowana kadra? Kto zajmuje się pomocą humanitarną? 46 minut słuchania Czym jest pomoc humanitarna? Kim są ludzie, którzy się nią zajmują? Jakie trzeba mieć kompetencje, by móc jeździć w niebezpieczne rejony świata? Czy pracownik humanitarny to samozwańczy wolontariusz, czy wykwalifikowany specjalista? Czy ludzie...

Sezon: 2 Odcinek: 69 „100 tysięcy dla chłopaków, 10 tysięcy dla dziewczyn. Za takie samo zwycięstwo”. Tak traktuje się w Polsce piłkarki 51 minut słuchania Piłkarki już na wstępie muszą się zmagać z sugestiami, że piłka nożna to nie jest sport dla kobiet, znacznie rzadziej grają w piłkę na WF-ie, później jest dla nich mniej klubów piłkarskich. Muszą dojeżdżać, często kilkadziesiąt kilometrów, żeby...