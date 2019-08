Ryanair zawiesza część lotów z Modlina. Kierunki to Niemcy, Francja, Hiszpania i Portugalia

31 sierpnia z oferty Ryanaira znikną loty do Memmingen w Niemczech, 23 października do Marsylii we Francji, a 24 października do portugalskiej Lizbony i największego miasta na Majorce – Palma de Mallorca. Portal Pasazer.com zwraca uwagę na fakt, że dwa pierwsze połączenia wprowadzono dopiero przed kilkoma miesiącami. Czy któryś ze wspomnianych kierunków powróci na wiosnę lub lato przyszłego roku? Takich informacji jak dotąd nie podano.

Zmiany w rozkładzie lotów mogą być spowodowane spadkiem zysków Ryanaira. W pierwszym kwartale tego roku firma odnotowała spadek netto w wysokości 21 proc. Razem z tą informacją pojawiła się zapowiedź przyszłej restrukturyzacji, czyli zwolnień i likwidacji niektórych połączeń. Irlandzka firma podniosła też opłaty za kilka usług. Klienci zapłacą więcej np. za pierwszeństwo wejścia na pokład czy możliwość wniesienia bagażu podręcznego do 10 kilogramów. Cennik uwzględniający zmiany zamieszczono na oficjalnej stronie Ryanaira.