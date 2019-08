Ogromna dłoń na środku pustyni w Chile. Dwa razy w roku musi być myta

Ogromna rzeźba przedstawiająca spoczywająca w ziemi, skierowaną palcami ku niebu dłoń został wybudowana w 1992 roku. Żelbetowa konstrukcja ma około 11 metrów wysokości. Znajduje się w odległości 46 kilometrów od najbliższego miasta Antofagasta.

To właśnie mieszkańcy tej chilijskiej miejscowości poprosili swojego rodaka, rzeźbiarza Mario Irarrázabala o stworzenie pomnika dla pustyni Atakama. Ręka została sfinansowana przez lokalną organizację Corporación Pro Antofagasta.

Nie wiadomo co dokładnie ma oznaczać niezwykły pomnik. Niektórzy twierdzą, że ma pokazywać miejsce człowieka w starciu z naturą i żywiołami. Inni uważają, że to symbol walki ludzi powstających wbrew przeciwnościom losu. Na pewno jednak, rzeźba robi ogromne wrażenie i przyciąga w to miejsce wielu turystów.

Niestety nie wszyscy potrafią ją uszanować i po prostu podziwiać jej piękno. Pomimo licznych znaków przestrzegających przed niszczeniem, pomnik jest regularnie zamalowywany przez turystów, którzy wypisują na dłoni swoje pseudonimy, czy nawet wulgarne napisy. Dlatego dwa razy do roku rzeźba jest czyszczona.

Mano del Desirto została uwieczniona na wielu niezwykłych zdjęciach.

Niestety, nawet na środku pustyni znajdą się wandale



Szczególne wrażenie dłoń robi z oddali



Mano del Desierto jest naprawdę imponująca



I widziana z góry



Na tle gwiaździstego nieba



Mano del Desierto nocą



Niezwykła dłoń na środku pustyniCzytaj także:

Wysoki mandat za siadanie na schodach. „Przepis w faszystowskim stylu”