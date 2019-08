Ukradli z plaży 40 kg piasku. Teraz grozi im więzienie

Policja odkryła piasek w 14 plastikowych butelek zabranych z plaży w Chia na południu Sardynii w bagażniku SUV-a należącego do pary francuskich turystów. Złodzieje piasku wpadli, gdy próbowali wsiąść na prom w Porto Torres odpływający w kierunku Tulonu we Francji. Mówili, że nie wiedzieli, że łamią prawo, a to miała być jedynie pamiątka z wakacji.

Biały piasek z Sardynii jest uznany przez za dobro publiczne i surowo zabrania się wywożenia go z wyspy. Turystom grozi od jednego roku do sześciu lat pozbawienia wolności za kradzież własności publicznej.

Od lat mieszkańcy włoskiej wyspy skarżą się na kradzież piasku i innych zasobów naturalnych przez odwiedzających plaże turystów. Dodatkowo wielu z nich, głównie Europejczycy, w tym sami Włosi, butelkują piasek, który następnie sprzedają na internetowych aukcjach.

– Piaszczyste plaże są jedną z głównych atrakcji Sardynii. Istnieją dwa zagrożenia dla plaż: jedno jest spowodowane erozją, która jest częściowo naturalna, a częściowo wywołana wzrostem poziomu morza z powodu zmian klimatu; druga to kradzież piasku przez turystów – powiedział BBC Pierluigi Cocco, zajmujący się środowiskiem naukowiec mieszkający na Sardynii.

Cocco twierdzi, że głównym problemem związanym z wywożeniem piasku jest skala tego zjawiska. – Tylko niewielka część turystów odwiedzających Sardynię kopie aż 40 kg piasku. Ale jeśli pomnoży się nawet połowę tej ilości razy 5% z miliona turystów rocznie, to w ciągu kilku lat mogłoby się przyczynić do znacznego zmniejszenia plaż – głównego powodu, który przyciąga turystów na Sardynię – powiedział.

Organizacje walczące z wywozem naturalnych skarbów, w tym piasku, kamieni, czy muszli zdjęcia odzyskanych przedmiotów zamieszczają w internecie. Poniżej możecie zobaczyć kilka przykładów takich znalezisk.

Przykład sprzedaży znalezisk na aukcji



Kilogramy odebranych naturalnych skarbów



Duże muszle odebrane odwiedzającym Sardynię Hiszpanom



Odebrane turystom muszle



Piasek odebrany turystom na lotnisku na Sardynii w ciągu ostatnich tygodni