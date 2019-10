Ryanair wystartował z promocją. Bilety na loty z Polski już od 19 zł

Ryanair, jeden z głównych graczy na rynku lotów budżetowych, ogłosił dziś ciekawą promocję, która ucieszy klientów z Polski. Od 11 do 13 października można kupić bilety na połączenia z polskich lotnisk. Polscy turyści mogą w atrakcyjnych cenach zarezerwować loty do miast w Szwecji, Niemczech, Danii i Norwegii. Oferta zainteresuje również osoby, które planują podróż krajową. Na liście znalazły się połączenia między miastami w kraju.

„Dziś ogłaszamy wielką wyprzedaż lotów w listopadzie. Klienci mają do dyspozycji 15 fascynujących tras. Rezerwacji lotów można dokonać jedynie do niedzieli (13 października) do północy” – mówi Olga Pawlonka z Ryanaira.

Pełna lista połączeń oferowanych w promocji:

Promocyjne połączenia Lotnisko Cel podróży Gdańsk

Kopenhaga, Geteborg, Oslo, Sztokholm, Vaxjo

Katowice

Kolonia, Dortmund, Geteborg, Oslo

Kraków

Szczecin

Olsztyn – Mazury

Kolonia

Poznań

Oslo, Sztokholm

Szczecin

Kraków

Warszawa Modlin Oslo



To kolejna promocja przewoźnika, którą skierował do polskich klientów w tym miesiącu.