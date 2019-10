Polacy zapłacą więcej za wizy do Turcji. Duża podwyżka

Turcja jest jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wybieranych przez Polaków. Jednak turyści wyjeżdżający do tego kraju muszą występować o wizę. Procedura ta jest bardzo prosta, jednak to dotykowy koszt. Od czasu do czasu słychać było pogłoski, że wizy dla Polaków mogą zostać zniesione. Na razie to nie nastąpiło, a teraz turystów czeka niemiła niespodzianka.

Do tej pory za elektroniczną wizę do Turcji polscy turyści musieli zapłacić 20 dolarów. Obecnie kwota ta zwiększyła się o 75 proc. i wynosi 35 dolarów. Elektroniczna wiza, którą można wyrobić na stronie evisa.gov.tr uprawnia do wielokrotnego wjazdu na terytorium Turcji i pobytu tam łącznie przez 90 dni. Wiza jest ważna 180 dni.

Warto tez pamiętać, że nasz paszport musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż okres pobytu dozwolony na tureckiej wizie, a dla wiz wydawanych na 90 dni pobytu, paszport powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni, licząc od dnia przyjazdu do Turcji.

Turystyczną wizę można kupić także na lotnisku po przylocie do Turcji. Do tej pory taka wiza, nazywana „visa on arrival” kosztowała 30 dolarów. Na razie nie wiadomo, czy cena tej wizy również wzrośnie.