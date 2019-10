Ryanair otwiera nową bazę w Polsce. 12 nowych tras i promocja na loty

Ryanair uruchomił nowe trasy. Pasażerowie od wczoraj mogą latać do Bolonii, Brindisi, Cork, Dortmundu, Göteborga, Katanii, Kijowa, Kolonii, Manchesteru, Odessy, Oslo oraz Pafos. Wszystko dzięki otwarciu nowej bazy przewoźnika w Katowicach. Pozwoliło to na poszerzenie zimowej oferty o aż 12 tras. Łącznie irlandzki przewoźnik oferuję już więc 18 różnych destynacji ze śląskiego lotniska. Linia szacuje, że z lotniska w Katowicach, obsłuży w tym roku aż 1,25 mln klientów.

– Cieszymy się z otwarcia bazy w Katowicach oraz inauguracji największego w historii zimowego rozkładu lotów, a wraz z nim aż 12 nowych tras do Bolonii, Brindisi, Cork, Dortmundu, Göteborga, Katanii, Kijowa, Kolonii, Manchesteru, Odessy, Oslo oraz Pafos. Łącznie Ryanair zaoferuje tej zimy w Katowicach 18 tras i obsłuży 1,25 m pasażerów rocznie. Z tej okazji wprowadzamy do sprzedaży bilety na podróż do końca marca 2020 w cenie od 56 zł. Rezerwacji lotów można dokonać jedynie na Ryanair.com tylko do czwartku 31 października do północy – mówi Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu w Ryanair.

Jak zaznacza Ryanair, otwarcie nowej bazy i nowych tras to dodatkowe 950 miejsc pracy dla personelu.

– Uruchomienie bazy linii lotniczej Ryanair to ważne wydarzenie w historii Katowice Airport. Cieszymy się, że największy niskokosztowy przewoźnik w Europie rozwija swoją działalność w Pyrzowicach, doceniając potencjał rynku wylotowego. W rozkładzie „Zima 2019/2020” linia oferuje rekordowe 18 kierunków z Pyrzowic. Rozwój Ryanaira pozytywnie wpłynie na wzrost liczby pasażerów obsługiwanych w Katowice Airport, co przyczyni się do prognozowanego, rekordowego wyniku w 2020 r. Jest także korzystny dla pasażerów, ponieważ zdecydowanie zwiększa konkurencję w segmencie przewozów niskokosztowych. Wierzmy, że uruchomienie bazy, to początek dynamicznego rozwoju Ryanaira na naszym lotnisku i już w przyszłym roku, będziemy mogli poinformować o kolejnych nowych połączeniach w siatce tej linii z Pyrzowic –powiedział Artur Tomasik, Prezes Zarządu GTL.

Czytaj także:

Ryanair to od dziś Buzz. Na samolotach pojawi się pszczoła