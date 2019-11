Najbardziej pożądany paszport świata. Dwa kraje na pierwszym miejscu

Henley Passport Index to zestawienie, którego partnerem jest Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Co roku wskazuje on najbardziej pożądane paszporty świata. W skrócie polega to na wskazaniu obywatelstw, które otwierają drzwi do największej ilości krajów bez konieczności wyrabiania wizy.

Azja na czele

Pierwsze dwa miejsca, a właściwie dwa pierwsze ex aequo i trzy drugie, zajęły kraje azjatyckie i europejskie. Najwyższym stopniem podium podzieliły się Japonia i Singapur. Obywatele tych państw mogą bez ograniczeń podróżować aż do 190, czyli niemal wszystkich państw świata. Drugie miejsce zajęły Korea Południowa, Niemcy, Finlandia, Dania i Włochy z wynikiem gorszym o 2. Pierwszą dziesiątkę zamykają Islandia, Węgry, Litwa i Słowenia. Te kraje zgromadziły 180 punktów. Polska z dostępem do 174 krajów zajęła 13 miejsce. To miejsce dzielimy z Chile.

Na szarym końcu rankingu Henley Passport Index, czyli na miejscach od 104 do 107 znalazły się: Somalia, Syria, Irak i Afganistan. Mają one dostęp odpowiednio do 31, 29, 27 i 25 państw. Aby podróżować do innych, ich obywatele potrzebują wiz.

