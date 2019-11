Ryanair uruchomi cztery nowe trasy z Polski. To typowo wakacyjne destynacje

Przyszłoroczne wakacje mogą okazać się łatwiejsze do zaplanowania. Ryanair poinformował właśnie o planowanym otwarciu czterech nowych tras z Warszawy, Gdańska, Poznania i Katowic. Polscy klienci będą mogli latem 2020 roku polecieć do takich miejsc jak m.in. cypryjskie Pafos, chorwacki Zadar, czy bułgarskie Burgas. Do tego pierwszego można będzie dolecieć z Warszawy i Poznania.

Łącznie latem 2020 roku Ryanair wykonywać będzie loty z Polski na 252 trasach (w tym czterech nowych). Letnia oferta dostępna będzie do października przyszłego roku.

„Cieszymy się z ogłoszenia 4 nowych dodatkowych tras z Polski. W rozkładzie lotów Ryanaira na lato 2020 znajduje się aż 36 nowych tras i 252 łącznie. Ryanair obsłuży w Polsce 14,2 miliona pasażerów rocznie, przyczyniając się do powstania 10,5 tys. miejsc pracy” – mówi Olga Pawlonka z Ryanair.

Tanie loty