Kolejny dzień promocyjnego tygodnia w Ryanair. Dziś duże zniżki na loty do Budapesztu

Ryanair ruszył z kolejną promocją. „Cyber tydzień” to dobry moment, aby zarezerwować lot na wakacje w 2020 roku. Oferta, która potrwa 10 dni, polega na tym, że codziennie od 25 listopada włącznie, na stronie przewoźnika pojawiać się będą nowe promocje na loty. 27.11 rozpoczyna się czwarty dzień promocji, a podczas niego zniżki na loty do Budapesztu. Bilety na loty do stolicy Węgier na okres grudzień 2019 – styczeń 2020, będą dziś tańsze aż o 20 proc.

– Dziś czwarty dzień cyber tygodnia, a ceny lotów do Budapesztu w terminie grudzień 2019 – styczeń 2020 obniżyliśmy o 20 proc. Rezerwacji można dokonać jedynie dziś (środa) do godziny 23:59. Przez 10 dni na naszej stronie internetowej każdego dnia obowiązuje inna oferta, a nasi klienci mogą zarezerwować najtańsze loty w Europie i zaoszczędzić. Aby skorzystać z okazji najlepiej wejść na stronę Ryanair.com już teraz i zarezerwować lot najbardziej ekologiczną linią lotniczą w Europie o najniższym poziomie emisji CO2 – mówi Alejandra Ruiz z Ryanaira.

Nowa baza

Pod koniec października informowaliśmy, że Ryanair uruchomił nowe trasy. Pasażerowie mogą latać do Bolonii, Brindisi, Cork, Dortmundu, Göteborga, Katanii, Kijowa, Kolonii, Manchesteru, Odessy, Oslo oraz Pafos. Wszystko dzięki otwarciu nowej bazy przewoźnika w Katowicach. Pozwoliło to na poszerzenie zimowej oferty o aż 12 tras. Łącznie irlandzki przewoźnik oferuję już więc 18 różnych destynacji ze śląskiego lotniska. Linia szacuje, że z lotniska w Katowicach, obsłuży w tym roku aż 1,25 mln klientów.

Czytaj także:

Ryanair z dużymi zniżkami na wakacyjne loty. Nawet 129 zł taniej