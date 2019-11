Zniżka na ponad milion biletów. Black Friday w Ryanair

Ponad milion biletów w promocyjnej cenie. W taki sposób Ryanair włącza się do popularnego Black Friday. Jest to zwieńczenie promocyjnego tygodnia, w którym każdego dnia przewoźnik oferował innego rodzaju okazje. 29 listopada klienci mają możliwość zakupu biletów na wiosenne podróże z 25 proc. rabatem. Oferta dotyczy lotów w okresie grudzień 2019 - marzec 2020 i trwa tylko do 23:59. Rezerwacji można dokonywać na stronie Ryanaira.

„Dziś Black Friday i jednocześnie szósty dzień cyber tygodnia, a ceny lotów w terminie grudzień 2019 – marzec 2020 obniżyliśmy nawet do 25 proc. Rezerwacji można dokonać jedynie dziś (piątek) do godziny 23:59. Aby skorzystać z okazji najlepiej wejść na stronę Ryanair.com już teraz i zarezerwować lot najbardziej ekologiczną linią lotniczą w Europie o najniższym poziomie emisji CO2” – mówi Alejandra Ruiz z Ryanaira.

Nowa baza

Pod koniec października informowaliśmy, że Ryanair uruchomił nowe trasy. Pasażerowie mogą latać do Bolonii, Brindisi, Cork, Dortmundu, Göteborga, Katanii, Kijowa, Kolonii, Manchesteru, Odessy, Oslo oraz Pafos. Wszystko dzięki otwarciu nowej bazy przewoźnika w Katowicach. Pozwoliło to na poszerzenie zimowej oferty o aż 12 tras. Łącznie irlandzki przewoźnik oferuję już więc 18 różnych destynacji ze śląskiego lotniska. Linia szacuje, że z lotniska w Katowicach, obsłuży w tym roku aż 1,25 mln klientów.

Czytaj także:

Kolejny dzień promocyjnego tygodnia w Ryanair. Dziś duże zniżki na loty do Budapesztu