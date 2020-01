Zaraz ferie! Nie wiesz, gdzie jechać? Podpowiadamy

Zimowa przerwa w szkole w tym tym roku potrwa od połowy stycznia do końca lutego. Województwa, podobnie jak w poprzednich latach, zostały podzielone na cztery grupy. Wszystko po to, by uczniowie, którzy spędzają ferie w górach, nie musieli stać w kilometrowych kolejkach na stokach narciarskich.

Kiedy są ferie dla poszczególnych województw?

Ferie zimowe 2020 już 13 stycznia rozpoczną dzieci z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Przerwa od nauki skończy się dla nich 26 stycznia.

Kolejną grupą, która zakosztuje uroków zimowego odpoczynku będą mieszkańcy województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ich ferie rozpoczną się 20 stycznia, z zakończą 2 lutego.

Do 27 stycznia będą musiały poczekać dzieci i młodzież z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Na ostatnią turę załapali się uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Od szkoły odpoczną w dniach 10 lutego – 23 lutego.

Sprawdź, gdzie jechać na narty w Polsce i ile to kosztuje

Czarna Góra

Ośrodek położony w Masywie Śnieżnika wybudowany został według najlepszych alpejskich standardów. Miłośnicy zimowego szaleństwa mają do wyboru 6 tras o długości ponad 1000 metrów, z których dwie najdłuższe mają 1680 i 1600 metrów.. Wśród nich są łatwe stoki typowo do nauki, trochę bardziej wymagające do podniesienia umiejętności, ale także trasy z homologacją do zawodów FIS. Połowa tras narciarskich jest oświetlona, w związku z czym w sezonie wysokim można korzystać z nocnych jazd aż do godziny 22.30. Dzięki LuxTorpedzie – wyposażonej w podgrzewane siedzenia oraz żółte osłony przeciwwietrzne – narciarze na trasy docierają w ciągu około 3 minut i 40 sekund. Przepustowość wyciągu sięga 3000 osób na godzinę. Długość tras: około 10 km Ceny skipassów: – 110 zł za karnet całodniowy normalny i 95 zł całodniowy ulgowy – 490 zł za karnet 6-dniowy normalny i 410 zł karnet całodniowy ulgowy



Szczyrk

Jeden z najbardziej znanych ośrodków narciarskich w Polsce. Po latach zaniedbań, Szczyrk w nowym sezonie może pochwalić się nowoczesną infrastrukturą i bogatszą ofertą rozrywkową. Na miejscu czekają na nas aż trzy ośrodki: Beskid Sport Arena, Szczyrk COS (popularne Skrzyczne) oraz Szczyrk Mountain Resort (wcześniej szczyrk SON). Łączna długość tras narciarskich sięga aż 40 km! Z tego 8 km jest dodatkowo oświetlonych po zmroku, Z racji tego, że duże stacje sąsiadują z małymi, znajdzie się tu miejsce zarówno dla wytrawnych narciarzy, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na stokach. W szczyrku bez problemy można znaleźć również szkółki nauki jazdy na nartach czy wypożyczalnie nart i sprzętu zimowego. W sezonie kursują darmowe skibusy, z których mogą korzystać nie tylko narciarze, ale też pozostali turyści. Fajnym rozwiązaniem jest jeden skipass do wykorzystania we wszystkich trzech ośrodkach. Długość tras: ponad 40 km Ceny skipassów: –145 zł za karnet całodniowy normalny, dzieci (6-12) – 105 zł, młodzież (12-18 lat) – 120 zł – 763 zł za karnet 6-dniowy normalny, dzieci (6-12) – 535 zł, młodzież (12-18 lat) – 611 zł



Zieleniec

Przenosimy się teraz na Dolny Śląsk, do Zieleńca, będącego dzielnicą znanego kurortu Duszniki-Zdrój. Ten usytuowany w Górach Orlickich ośrodek, może się poszczycić unikalnym, podobnym do alpejskiego mikroklimatem. Zieleniec Ski Arena to największa stacja narciarska w Kotlinie Kłodzkiej. Posiada 32 kilometry tras narciarskich oraz bogatą infrastrukturę, składającą się z 29 kolejek i wyciągów narciarskich, w tym 6 nowoczesnych kanap. Każdy pasjonat narciarstwa – niezależnie od umiejętności i wieku – znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ trasy dla jeżdżących są bardzo zróżnicowane. Wiele stoków jest oświetlonych do godz. 21. Długość tras: około 32 km Ceny skipassów: – 110 zł za karnet całodniowy normalny i 99 zł całodniowy ulgowy – 490 zł za karnet 6-dniowy normalny i 410 zł całodniowy ulgowy



Szklarska Poręba

W zestawieniu nie mogło zabraknąć jednego z największych ośrodków narciarskich w Karkonoszach – Szklarskiej Poręby. Znajdujący się tam ośrodek Ski Arena Szrenica, który oferuje 12 km tras o zróżnicowanym stopniu trudności. Ale jest też wiele mniejszych tras na stokach niewielkich górek. Dobrze się tu będą czuć zarówno doświadczeni, jak i początkujący narciarze. Na miłośników adrenaliny czeka najbardziej stroma trasa zjazdowa w Polsce – FIS tzw. Ściana, której nachylenie stoku wynosi miejscami nawet 50 proc.! Ci, którzy niezbyt pewnie jeszcze czują się na stoku mogą wybrać nartostradę „Puchatek”, która jest oświetlona do późnych godzin wieczornych. Na terenie całego kompleksu jest aż 8 wyciągów, 3 są krzesełkowe, a jeden z nich, zwany Karkonosz Express, posiada 6-osobową kanapę. W godzinę może przewieźć 2000 osób. W Szklarskiej Porębie działa szkółka narciarska, bez problemu można tez wypożyczyć sprzęt na stok. Długość tras: około 20 km Ceny skipassów: – 109 zł za karnet całodniowy dla dorosłych, 88 sł dla młodzieży i seniorów oraz 65 zł dla dzieci – 594 zł karnet 7-dniowy normalny i 375 zł karnet 7-dniowy dla dzieci



Białka Tatrzańska

Dla wielbicieli Tatr, ale nie tłumów w górach, proponujemy Białkę Tatrzańską. Ośrodki na Podhalu wyróżniają się ciekawymi stokami i świetną infrastrukturą. Do dyspozycji amatorów białego szaleństwa jest aż 11 wyciągów i 8 kolejek krzesełkowych. Narciarze na jednym karnecie – TatrySky – mogą korzystać z trzech stacji narciarskich – Bani, Kaniówki i Kotelnicy w białce, a także z innych wyciągów w Polsce, a nawet na Słowacji. Stoki są oświetlane, można więc szaleć do nocy. A po pełnym emocji dniu na stoku miło jest odpocząć w ciepłych wodach basenów termalnych. Dzieciaki na pewno nie pogardzą zjeżdżalniami wodnymi. Długość tras: około 17 km Ceny skipassów: – 110 zł za karnet całodniowy dla dorosłych, 100 zł dla młodzieży w wieku 11-15 lat i 95 zł dla dzieci (do 10 lat) – 510 zł za karnet 6-dniowy dla dorosłych, 420 zł dla dzieci i 460 zł dla młodzieży



Kasprowy Wierch

Góra nie dla amatorów, ale przecież dzieciaki doskonale wymiatają na stokach! Kasprowy Wierch ma dwie trasy narciarskie – Goryczkową i Gąsienicową – i obie są dosyć wymagające. Szczególnie, że pogoda w górach wysokich jest bardzo kapryśna. Najtrudniejsze fragmenty tras oceniane są jak trudne przy dobrych warunkach, a przy złych – jako bardzo trudne. Na szlak w kotle Gąsienicowym można dotrzeć nowoczesnym 4-osobowym wyciągiem krzesełkowym lub bezpośrednio z Kuźnic koleją liniową Kasprowy Wierch. A na ten w kotle Goryczkowym dostaniemy się starym wyciągiem 2-osobowym z drewnianymi krzesełkami. Długość tras: około 12 km Ceny skipassów: – 130 zł za karnet całodniowy normalny i 99 zł ulgowy (5-15 lat i powyżej 65), – 240 zł za karnet 2-dniowy normalny i 195 zł – ulgowy