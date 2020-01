Gdzie na Walentynki? TOP 12 najlepszych miejsc w Europie

W tym roku Dzień Zakochanych będziemy świętować w piątek. To doskonały początek weekendu i idealna okazja na wyjazd z ukochaną osobą. Luty jest jedynym z chłodniejszych miesięcy w Europie i pewnie nie jest najlepszym czasem na wojaże. Ale w końcu Walentynki są tylko raz w roku! Portal Price of Travel zrobił zestawienie 12 miast, do których warto się wybrać zimą. Jeśli wybierzecie któreś z nich, na pewno będziecie się dobrze bawić. Wszystkie są fantastyczne!

12. Interlaken, Szwajcaria

Dotychczasowe miejsca, o których pisaliśmy powyżej, to najlepsze miasta z ładną lutową pogodą, ale Interlaken jest inny. Wiele osób, które decydują się na „wizytę w Szwajcarii”, tak naprawdę nie wie, dokąd powinny się udać. Jeśli chcecie zobaczyć najbardziej niewiarygodne widoki na Alpy z najbardziej urokliwymi miasteczkami i najlepszą infrastrukturą zimową, powinniście się udać się w okolice Interlaken. Najważniejsze atrakcje to taras widokowy Schilthorn i linia kolejowa Jungfraujoch. Obie rozrywki są niesamowite, gdy pogoda na dużych wysokościach jest czysta, i prawie bezcelowe, gdy jest mgła lub pada deszcz. Pogoda może być nieprzewidywalna w lutym, więc musicie dokładnie zaplanować swój plan na zwiedzanie dopiero po przyjeździe do Interlaken. Mimo to warto je robić, a tłumy są oczywiście znacznie mniejsze. Jest to również zimowy ośrodek narciarski, więc niektóre obszary w pobliżu stoków mają wysokie ceny hoteli. Jak się chce, można niedaleko znaleźć dobre okazje. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 5 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 65 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 129 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 31 euro za osobę



11. Ateny, Grecja

Klimat zimą w Atenach jest dość łagodny. Miasto jest warte odwiedzenia, choćby na 3 dni. Słynne zabytki archeologiczne są oczywiście na zewnątrz, ale nawet przy niewielkim deszczu nie powinno być problemu z ich zwiedzaniem. Podczas ciepłych miesięcy większość osób odwiedzających Ateny zahacza o nie w drodze na lub z jednej ze słynnych wysp, takich jak Santorini, Mykonos czy Rodos. Ale w lutym wyspy te są w większości puste, z wyjątkiem ich większych miast, więc lepiej je pominąć o tej porze roku. W rezultacie ceny hoteli w Atenach w lutym są bardzo przystępne, a dojazd z i na lotnisko jest bardzo łatwy. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 13 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 41 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 55 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 12 euro za osobę



10. Lizbona, Portugalia

W Lizbonie łatwo jest znaleźć najlepszą zimową pogodę ze wszystkich europejskich stolic, a pogoda przez cały rok jest doskonała w porównaniu z resztą Europy. To wspaniałe miasto, niestety, zbyt często jest pomijane przez zwiedzających kontynent, ponieważ jest odległe i trudniej dostępne niż wiele miast Starego Kontynentu. Na szczęście loty, szczególnie w miesiącach takich jak luty, można zwykle znaleźć w rozsądnej cenie. Chociaż Lizbona znajduje się na nabrzeżu, to jej głównym atutem są atrakcje samego miasta. W ciągu dnia można oglądać zamki i muzea i cieszyć się doskonałym jedzeniem , a wieczorami słuchać śpiewaków fado. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 16 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 38 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 57 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 16 euro za osobę



9. Malaga, Hiszpania

Malaga, podobnie jak wspomniana wyżej Nicea, nie jest oczywistym celem zimowym, mimo że temperatury są dość przyjemne. Samo miasto jest naprawdę urocze i ogólnie niedoceniane, ponieważ większość turystów ląduje na lotnisku, a następnie kieruje się prosto do jednego z mniejszych miast na wybrzeżu Costa del Sol. Miejsca te zimą mogą przypominać miasta duchów, więc pobyt w Maladze jest prawdopodobnie lepszym pomysłem. Główną atrakcją Malagi jest to, że może się pochwalić prawdopodobnie najlepszą zimową pogodą w Europie kontynentalnej, więc spodoba się tym, którzy nie chcą lub nie mogą poświęcić dodatkowych dwóch godzin lotu na Wyspy Kanaryjskie. Sama Malaga ma wiele do zaoferowania, więc warto spędzić tu kilka dni poza sezonem. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 18 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 55 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 84 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 18 euro za os



8. Madryt, Hiszpania

Mimo że jest bardziej na południe niż Barcelona, to położony jest w centrum Hiszpanii, więc zimą jest nieco chłodniej niż w stolicy Katalonii. Miasto oferuje turystom wiele atrakcji w postaci pięknych parków, wielkich placów, muzeów oraz tętniących życiem barów i restauracji. Jeśli zastanawiacie się nad wyjazdem do Barcelony, powinniście również uwzględnić co najmniej trzy noce w Madrycie. Miasta bardzo się od siebie różnią i oba są doskonałe dla turystów. Łączy je 3-godzinna jazda pociągiem dużych prędkości, która nie kosztuje dużo, jeśli zarezerwowana jest z tygodniowym wyprzedzeniem. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 12 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 38 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 64 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 24 euro za os



7. Barcelona, Hiszpania

Barcelona, położona na wybrzeżu Morza Śródziemnego, ma łagodny klimat zarówno latem jak i zimą, a opady deszczu zdarzają się tam rzadko. W lutym jest tam o wiele mniej turystów niż w sezonie, można więc w spokoju zobaczyć wnętrze Sagrada Familia i Park Guell, bez czekania przez wiele godzin, tak jak przez większość roku. Barcelona tętni życiem całą dobę, także w nocy, słynie też z dobrego jedzenia. Loty tam są o tej porze roku bardzo tanie, więc warto skorzystać. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 14 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 46 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 59 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 19 euro za osobę



6. Londyn, Anglia

Londyn jest jednym z niewielu europejskich miast, które często czuje się ofiarą własnej popularności. Podczas cieplejszych miesięcy jest strasznie zatłoczony turystami. W lutym jest zimno, więc jest bardzo mało turystów, z którymi można konkurować o miejsce przy największych atrakcjach. W lutym jest też zaskakująco mało opadów, a przytulne puby są jeszcze bardziej przytulne. O tej porze roku można sobie pozwolić na znacznie ładniejszy hotel z lepszą lokalizacją za te same pieniądze. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 8 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 62 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 118 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 28 euro za osobę



5. Nicea, Francja

Największe miasto Lazurowego Wybrzeża. Jego atutem jest długa na kilka kilometrów plaża oraz pełne uroku stare miasto. To również świetna baza wypadowa do Cannes czy Monako. Oba trzeba koniecznie zobaczyć, ale w obu trzeba się tez liczyć z bardzo wysokimi cenami na noclegi. Dlatego też jednodniowa wycieczka z Nicei jest idealna. Do tej części Francji warto się też wybrać dla samego jedzenia Jest doskonałe, a poza tym różni się od tego, co znajdziemy na północy kraju. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 16 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 46 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 69 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 15 euro za oso



4. Paryż, Francja

Paryż bez wątpienia jest jednym z najbardziej romantycznych miejsc na świecie. I może nie należy do najcieplejszych miast Europy, ale dzięki temu możemy pochwalić się stylowymi ubraniami, w tym szaliczkami i rękawiczkami. Hotele w turystycznych dzielnicach będą miały doskonałe stawki poza sezonem. Można spróbować nawet zarezerwować hotel we wspaniałej dzielnicy Rue Cler ze wspaniałym widokiem na wieżę Eiffla. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 8 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 71 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 97 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 14 euro za osobę



3. Florencja, Włochy

Prawie wszystko, co pisaliśmy wyżej o Rzymie, dotyczy także Florencji o tej porze roku. Przydadzą się ciepłe ubrania. Najlepiej ubierać się warstwowo, by w każdej chwili móc zrzucić jedną z warstw, lub odwrotnie – założyć. W każdym razie śniegowce na pewno nie będą potrzebne. Florencja zajmuje niewielką i dość zwartą przestrzeń, dlatego najlepiej zwiedzać ją pieszo. I tu znowu ceny hoteli będą tańsze niż w lecie. W przeciwieństwie do Rzymu, który z powodu turystów nawet zimą jest głośny i trochę przytłaczający, Florencja jest spokojniejsza i „łatwiejsza w obsłudze”. To miasto, w którym można się na chwilę zatrzymać. Ale tez wybrać na jednodniową wycieczkę do pobliskiej Pizy lub jednego z górskich miasteczek. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 12 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 43 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 59 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 18 euro za osobę



2. Rzym, Włochy

Jedno z największych turystycznych miejsc na świecie. Zazwyczaj w lutym jest tu na tyle ciepło, że dla wielu to idealna pogoda do zwiedzania. Dodatkowo w lutym nie ma tłumów, można więc z przyjemnością spacerować po mieście i nie marnować dużo czasu w kolejach do atrakcji. Nie ma też problemu z rezerwacją stolika w restauracji, a ceny w hotelach są niższe niż latem. Także loty można znaleźć w bardzo przystępnych cenach. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 14 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 44 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 57 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 15 euro za osobę



1. Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie w Hiszpanii

Jedyne miejsce w Europie, gdzie w lutym można poplażować. Teneryfa jest największą z Wysp Kanaryjskich i najpopularniejszą wśród osób posługujących się językiem angielskim, nic więc dziwnego, że przyciąga największą liczbę osób. Główną atrakcją turystyczną jest wulkan Teide. Ale ludzie przyjeżdżają tu głównie, by poleżeć na plaży, a wieczorem zrelaksować się przy kolacji i drinku. Ceny, w porównaniu z Europą kontynentalną, są dosyć niskie.. a loty z dużych europejskich miast można upolować w bardzo przystępnej cenie. – Średnia temperatura powietrza w lutym: 21 stopni – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 3-gwiazdkowym w lutym: od 65 euro – Cena za pokój dwuosobowy w dobrym hotelu 4-gwiazdkowym: od 75 euro – Miejsce w pokoju wieloosobowym w hostelu: od 20 euro za osobę