Oto najbardziej szalone imprezy w Europie! Gdzie i kiedy się wybrać?

Określenie „karnawał” oznacza czas od 6 stycznia, czyli święta Trzech Króli, do Środy Popielcowej. Popielec wypada w różnych terminach, a ustalenie jego daty jest związane z dniem występowania Wielkanocy. W 2020 roku karnawał skończy się we wtorek, 25 lutego. Ale dzisiaj „karnawałem" najczęściej są określane ostatnie dni tego okresu. Wtedy też odbywa się najwięcej balów, imprez czy maskarad. Mamy więc jeszcze czas, żeby wpaść na jeden z najsłynniejszych karnawałów w Europie i zabawić się w najlepszym stylu!

Macedonia – Strumica

Jego tradycje sięgają XVII w. Na ulicach w czasie karnawału pojawiają się ludzie przebrani i ukryci za maskami baranów, byków czy kozłów. Są te postacie kalek z kulami, które mają wypędzić złe duchy. Jest to tez czas, kiedy można zobaczyć piękne, bałkańskie stroje i posłuchać tradycyjnej muzyki. Karnawał odbywa się co roku w ramach *dni Trimeri (post trwający trzy dni) lub na początku Wielkiego Postu Wielkanocnego.



Szwajcaria – Lucerna

Wielkim wybuchem, który słychać w pobliskich miasteczkach, rozpoczyna się karnawał w Lucernie. Na ulice wychodzą wtedy potwory, żywe trupy i inne straszydła. Obchody „Fasnacht” rozpoczynają się w ostatni czwartek przed środą popielcową. Orkiestry Guggenmusik grają radosne marsze,, a wystrojeni w kolorowe ubrania mieszkańcy i turyści przeganiają tańcem zimę. W Tłusty Wtorek – a nie w czwartek jak u nas – koniecznie trzeba się objeść kalorycznymi naleśnikami.



Niemcy – Kolonia

Kolonia jest uważana za stolicę karnawału w Niemczech. Miasto już od 11 listopada trawi „karnawałowa gorączka”, stąd też mieszkańcy nazywają karnawał piątą porą roku! Obowiązkowym punktem zabawy są barwne stroje, tańce i zabawa do białego rana oraz lejące się strumieniami piwo „Kölsch”. Panowi przebywający w mieście w Tłusty Czwartek powinni się przygotować na „Babskie Zapusty”. Uzbrojone w nożyce kobiety obcinają panom krawaty – symbol męskiego panowania nad płcią piękną. – po czym przejmują na jeden dzień władzę. Co roku nie może zabraknąć także kolorowych, długich na kilka kilometrów parad, z których najbardziej zadowolone są dzieciaki, częstowane obficie cukierkami i innymi łakociami. W 2020 r. karnawał w Kolonii potrwa od 20 do 28 lutego.



Francja – Nicea

Także we Francji można „zaliczyć” jeden z najstarszych i najbardziej spektakularnych karnawałów na świecie. Co roku Lazurowe Wybrzeże w tym czasie odwiedza ponad milion turystów? Co ich przyciąga? Przede wszystkim niesamowite, barwne parady z wozami pełnymi kwiatów, maskaradami i orszakami konnymi oraz groteskowymi postaciami z papieru, tworzącymi królewską świtę. Święto kończy się paleniem kukły Jego Wysokości Karnawału i niesamowitym pokazem sztucznych ogni. W 2020 r. karnawał w Nicei potrwa od 15 do 29 lutego.



Hiszpania – Teneryfa

Karnawał Santa Cruz de Tenerife cieszy się międzynarodową sławą i jest jednym z najbardziej „brazylijskich” karnawałów w Europie. Na finałowej imprezie, na której palona jest wielka papierowa sardynka, pojawia się co roku pół miliona ludzi! W czasie imprezy na ulicach Santa Cruz przetaczają się korowody z tancerzami i tancerkami w bogatych, mieniących się wszystkimi barwami tęczy, kostiumach.. Atmosfera jest niesamowita! Prawie jak w Rio de Janeiro. Do najlepszych atrakcji należy Gala Wyborów Królowej imprezy oraz pochody z udziałem przyozdobionych karoc. W 2020 r. główna, czyli uliczna, część karnawału potrwa od 21 lutego do 1 marca.



Włochy – Wenecja

Pisząc o karnawale w Europie, nie sposób nie wspomnieć o najstarszej tego typu zabawie ulicznej, która ma miejsce w Wenecji. Pierwsze wzmianki o carnevale veneziano pochodzą już z 1094 roku. W dawnych czasach zabawa mogła trwać nawet kilka miesięcy, bo zaczynała się już październiku. W czasie tego wyjątkowego okresu Wenecję odwiedzają tysiące turystów z całego świata. Ulice pełne są przebierańców w spaniałych kostiumach i wymyślnych maskach, zdobionych cekinami, brokatem i piórami. W pierwsza sobotę karnawału (8 lutego) odbędzie się wielka wieczorna parada na wodzie, W drugą sobotę lutego (15 lutego) ma miejsce Festa delle Marie czyli tzw. orszak Marii. W trzecią sobotę (22 lutego) odbędzie się parada wagonów. Karnawał co roku kończy się konkursem na najpiękniejszą maskę. Po nim w niedzielę wieczorem (22 lutego) na placu św. Marka odbędzie się wielki bal i pokaz sztucznych ogni. W 2020 r. karnawał w Wenecji potrwa od 8 do 25 lutego.Czytaj także:

