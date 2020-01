LOT reaguje na epidemię koronawirusa. Ważna informację dla osób, które wykupiły bilet do Pekinu

Rzecznik spółki PLL LOT Michał Czernicki poinformował, że pasażerowie podróżujący do Pekinu mogą zmienić termin rejsu lub ubiegać się o zwrot kosztów biletu. Dotyczy to pasażerów, którzy zakupili bilet na lot do Chin przed 27 stycznia br. z terminem podróży od 22 stycznia do końca lutego 2020 roku.

„ Podróżni LOT-u mogą zmienić termin rejsu do Chin w miarę dostępnych miejsc, czy też ubiegać się o zwrot kosztów biletu. Ze wskazanej możliwości mogą skorzystać pasażerowie planujący podróż do obu lotnisk w Pekinie w terminie 22 stycznia do 29 luty 2020 r. na biletach polskiego przewoźnika (z numerem biletu zaczynającym się od 080), które zostały zakupione przed 27 stycznia 2020 roku " – poinformował p.o. rzecznika spółki Michał Czernicki. Wszystko to w związku z szybkim rozwojem epidemii koronawirusa z Wuhan, która panuje w Chinach. Ponadto polska spółka zapewnia, że bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa swoich pasażerów. „Na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiologiczną na świecie, także podczas rejsów wykonywanych w rejonie azjatyckim. Zwracamy szczególną uwagę na ewentualne objawy chorobowe u pasażerów nie tylko na lotniskach, ale także na pokładach naszych samolotów. Wszelkie wątpliwości oraz podejrzenia zachorowania przekazujemy niezwłocznie służbom lotniska docelowego, które po wylądowaniu wdrażają odpowiednie procedury" – podkreślił Czarnecki cytowany przez portal rynek-lotniczy.pl. LOT nie jest jedyna linia na świecie, która wprowadziła podobne rozwiązanie dla pasażerów, którzy obawiają się odbyć zaplanowaną wcześniej podróż do Chin. Podobne rozwiązania w związku na epidemię koronawirusa wprowadziły m.in. British Airways, Fiński Finnair, KLM filipińskie linie lotnicze: Philippine Airlines i Cebu Pacific, czy amerykańscy przewoźnicy tacy jak American Airlines, Delta Air Lines i United Airlines.

