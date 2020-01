Wybrano najlepsze hostele na świecie. Wśród nich są też te z Polski

W plebiscycie doceniono najlepszą przygodę, doświadczenie, atmosferę, lokalizację i przystępność cenową. Pod uwagę brano nie tylko recenzje klientów, ale też oceny specjalnie wybranego jury. Głosować można było w kilkunastu kategoriach: najlepszy hostel dla podróżujących samotnie (ale też z podziałem na mężczyzn i kobiety), hostel z najlepszą lokalizacją, najlepszymi udogodnieniami, personelem itd. Gdzie warto zatrzymać się na noc? Oto tegoroczni zwycięzcy!

Polskie obiekty w rankingu

W zestawieniu pojawiły się również obiekty zlokalizowane w Polsce. W kategorii średnich, czyli tych z liczbą łóżek od 76 do 150, na czwartym miejscu jest Oki Doki Old Town Hostel w Warszawie. Krakowski Greg & Tom Hostel znalazł się również na czwartym miejscu, tym razem w rankingu najlepszych hosteli na samotną podróż dla mężczyzn.



Najlepszy duży hostel

Za najlepszy duży hostel uznano obiekt Los Patios Hostel, położony w drugim co do wielkości mieście Kolumbii, Medellín. Goście mogą wypić drinka w barze tiki Ziruma, który znajduje się na tarasie z widokiem na miasto i góry. Pokoje w tym obiekcie mieszczą się na pietrach tematycznych, inspirowanych różnymi regionami Kolumbii. Goście mogą korzystać z organicznego ogrodu ziołowego przy gotowaniu wspólnych posiłków. Cena noclegu: od 124 zł



Najlepszy mały hostel

Za najlepszy mały hostel (posiadający nie więcej niż 75 miejsc noclegowych) znajdujący się na Sri Lance Roy's Villa Hostel. Każdy pokój obejmuje taras z widokiem na ogród. Obiekt znajduje się w samym sercu natury, otaczają go... małpy i kolorowe ptaki. Cena noclegu: od 94 zł



Najlepsza lokalizacja

Nagroda w kategorii „Najlepsza lokalizacja” trafiła to Adventure Q2 Hostel z Queenstown w Nowej Zelandii. Obiekt jest położony tuż obok urokliwego, polodowcowego jeziora Wakatipu. Cena noclegu: od 201 zł



Dla samotnie podróżujących mężczyzn

Najwyższy laur w tej grupie przyznano hostelowi Los Patios z Medellin, położonemu w bujnej tropikalnej dolinie. Ogromnym atutem tego miejsca jest bar na dachu, z którego rozciąga się oszałamiający widok. W obiekcie prowadzone są zajęcia jogi, salsy i języka hiszpańskiego. Cena noclegu: od 60 zł



Dla podróżujących samotnie kobiet

W tej kategorii zwyciężył Hostel One z Pragi. Pbiekt dostał wysoką notę ze względu na świetną lokalizację, znakomity personel i nieskazitelną czystość. Hostel dysponuje wspólnym salonem z dużą sofą, telewizorem i biblioteką. W sali komputerowej dostępne są bezpłatne komputery. Cena noclegu: od 47 zł



Dla podróżujących samotnie

Najlepszym hostelem dla podróżujących samotnie okazał się barceloński 360 Hostel Arts&Culture. Goście w obiekcie mogą się cieszyć m.in. łaźnią parową i tarasem. Dla tych natomiast, którzy nawet w podróży nie mogą żyć bez gotowania, hostel przygotował warsztaty kulinarne i degustacje jedzenia. Cena noclegu: od 75 zł



Najlepsza obsługa

Pierwsze miejsce w tej kategorii przypadło Cheerful Hoi An Hostel także z Wietnamu. Zawsze przyjazny personel obdarowuje turystów promiennym uśmiechem. Dwa razy w tygodniu właściciele udzielają lekcji języka wietnamskiego. Dodatkowo obiekt organizuje lokalne wycieczki. W cenę noclegu wliczone jest śniadanie. Cena noclegu: od 25 zł



Najlepszy stosunek jakości do ceny

Na pierwszym miejscu znalazł się Tropical Valley Homestay w Phong Nha w Wietnamie. Aż trudno uwierzyć, ale obiekt oferuje za darmo: – jedno lokalne piwo od godz. 18:00 do 21:00, – herbatę, kawę i lokalne owoce od godz. 6:00 do 17:00, – ręcznik, rower, mapy miasta, – bezpłatny odbiór z przystanku autobusowego w mieście Phong Nha, – darmowe śniadanie od godz. 06:00 do 10.30, – darmowy parking, – darmowa przechowalnia bagażu przez cały rok. Cena noclegu: od 14 zł



Najlepszy w Europie i z najlepszą atmosferą

Pierwsze miejsce przypadło w tym roku The 5 Terre Backpackers. Hostel szczyci się fantastyczną lokalizacją w otoczeniu zieleni i rzut kamieniem od Parku Narodowego Cinque Terre we Włoszech. Niezwykłe widoki na góry podziwiać można z dużego tarasu. Cena noclegu: od 145 złCzytaj także:

