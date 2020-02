Uwielbiamy aquaparki! Które warto odwiedzić w Polsce? Nasze TOP 10

Suntago Wodny Świat położony jest w niewielkiej wsi pod Mszczonowem, zaledwie ok. 40 km od Warszawy i 70 km od Łodzi. Będą w nim czekać na Was 32 zjeżdżalnie o łącznej długości ponad trzech kilometrów! Będzie również najdłuższa w Europie zjeżdżalnia mierząca aż 320 metrów. Oprócz tego nie zabrakło miejsca na basen z falami, dziką rzekę i symulator Surf-Air oraz saunarium z 10 tematycznymi saunami, solariami, prywatnymi gabinetami masażu i mineralnymi basenami zdrowotnymi. Już możemy się doczekać!

Otwarcie nowego kompleksu Park of Poland jest znakomitą okazją do zaprezentowania innych obiektów tego typu. Polacy uwielbiają parki wodne i korzystają z nich bez względu na porę roku. Jakie atrakcje czekają na Was w polskich parkach wodnych? I ile trzeba zapłacić za tę przyjemność?

10. Aquapark Panorama Morska, Jarosławiec

To największy i najnowocześniejszy w kraju kompleks basenów rekreacyjnych zewnętrznych ze stali nierdzewnej. Woda w basenach jest podgrzewana od maja do września. Wśród basenów uwagę zwraca ten ze sztuczną falą z licznymi gejzerami. Oprócz tego w kompleksie wodnym znajdują się: rwąca rzeka, grota z wodospadami i basen wielofunkcyjny z wieloma atrakcjami. Wejście jednorazowe bez ograniczeń czasowych poza wakacjami: 59 zł, w wakacje: 65 zł.



9. Termy Uniejów

Uniejów zasłynął jako pierwsze uzdrowisko termalne w Polsce. Baseny położone są u podnóża XIV wiecznego zamku, otoczonego XIX wiecznym parkiem. Kompleks składa się z trzech basenów. Basen duży solankowo-uzdrowiskowy jest połączony specjalnym przejście z basenem wewnętrznym i stanowi idealne miejsce do relaksu i wypoczynku. Basen do pływania podzielony jest na cztery tory o długości 25 metrów i ma kształt prostokąta. Jest to świetnie miejsce dla osób, które pragną popływać w spokoju i w ten sposób lubią spędzać czas. Jest też basen dziecięcy ze zjeżdżalniami, fontannami i wodnymi prysznicami. Bilet całodniowy: normalny – 110 zł, ulgowy – 90 zł.



8. Termy Gorący Potok, Szaflary

Kolejna świetna miejscówka w Małopolsce! W kompleksie można znaleźć kilkanaście unikalnych basenów z naturalną, surową wodą siarkową, „wet bubble” – wielką piłkę o średnicy 12 metrów i wysokości 2,20 metra, zjeżdżalnię wodną czerwoną – „Kamikadze”, zjeżdżalnię wodną: żółtą - prawie pionową „Anakondę”, park linowy i wiele innych atrakcji. Goście polecają zwłaszcza „Morsowanie na gorąco”. Bilet całodniowy: normalny – 79 zł, ulgowy – 59 zł, dzieci o wzroście do 100 cm gratis.



7. Park Wodny Kraków

To jeden z największych tego typu obiektów w Polsce. W 2000 r. został wyróżniony prestiżową nagrodą „Budowa Roku”. Na powierzchni około 2 tys. metrów kwadratowych można znaleźć baseny ze zjeżdżalniami, fontanny, jacuzzi, sauny oraz… wodne ścianki wspinaczkowe. o wysokości 4 metrów. Główną atrakcją są zjeżdżalnie: zjeżdżalnia pontonowa Kongo o długości 165 metrów w tematyce dżungli, ekstremalnie szybka zjeżdżalnia Nitro bez połączeń o długości 106 metrów, zjeżdżalnia multimedialna Twister o długości 132 metrów naszpikowana efektami multimedialnymi i zjeżdżalnia ognista Speed Fire o długości 155 metrów. Bilet całodniowy: normalny – od 66 zł, ulgowy – od 52 zł.



6. Termy Maltańskie, Poznań

Najnowocześniejszy i największy wodny kompleks rekreacyjno-sportowy w Polsce wykorzystujący naturalne wody termalne. Świetne miejsce dla zarówno dla tych, którzy aktywnie uprawiają sport, jak i dla tych, którzy mają ochotę na chwilę relaksu. Łącznie do dyspozycji mamy aż 18 basenów! Najwięcej emocji budzą zjeżdżalnie o kilku stopniach trudności. Nie zapomniano również o najmłodszych, na których czeka brodzik, statek piracki i dziecięca kraina zabawy. Bilet całodniowy (aquapark + baseny sportowe): normalny – 52 zł, ulgowy – 42 zł, rodzinny – 120 zł. W soboty, niedziele i święta bilety są droższe.



5. Terma Bania, Białka Tatrzańska

Jeden z najnowocześniejszych kompleksów basenów termalnych na Podhalu, usytuowany w przepięknej Białce Tatrzańskiej. Świetny relaks i wodną zabawę na najwyższym poziomie gwarantują zjeżdżalnie o łącznej długości ponad 300 metrów, 14 basenowych niecek, gejzery, armatki wodne, jacuzzi, sztuczne fale. I co najważniejsze, wszystkie te atrakcje działają niezależnie od pogody i temperatury na dworze! Bilet całodniowy (strefa zabawy + relaksu): normalny – 199 zł, ulgowy (do 13 lat) – 85 zł.



4. Aquapark Wrocław

To jeden z najchętniej odwiedzanych parków wodnych w Europie. Rocznie aquapark we Wrocławiu odwiedza ponad 1,7 mln gości. Obiekt łączy w sobie strefy przeznaczone do wypoczynku i rekreacji dla całej rodziny, ale też jest świetnym miejscem dla zwolenników sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Znajdziemy tam m.in.: basen sportowy, basen zewnętrzny solankowy, jacuzzi, sztuczną falą czy „leniwą rzeką”. Bilet całodniowy: normalny – 54 zł, ulgowy – 34 zł, rodzinny – 135 zł.



3. Chochołowskie Termy

To największy kompleks basenów termalnych w Polsce! Do dyspozycji gości jest ponad 30 basenów i beczek z wodą o różnej specyfice, strefa lecznicza z surową wodą siarkową i solankową jodowaną, stanowiska z hydromasażem, rwąca rzeka, siatka do wspinaczki, gejzery wodne. temperatura wody w basenach wewnętrznych ma 32-36 stopni Celsjusza, dlatego można się w nich relaksować się nawet w mroźne dni. W obiekcie znajduje się największe saunarium na Podhalu z imponującą, przeszkloną sauną widokową, z której można podziwiać piękne Tatry. Dla tych widoków warto tu być! Bilet całodniowy (strefa: baseny + lecznicza): normalny – 89 zł, ulgowy – 65 zł, rodzinny (2+1) – 235 zł. W okresie świąt, wakacji, ferii i długich weekendów bilety są są droższe.



2. Aqua Park Zakopane

Świetna propozycja dla tych, którzy nie mogą się zdecydować, czy wolą pluskać się w wodzie czy podziwiać górskie widoki. Bowiem największym walorem miejsca jest możliwość kąpieli połączona z podziwianiem panoramy Temperatura wody w usytuowanym na zewnątrz basenie wynosi aż 32 stopnie! Daje to możliwość zabawy na świeżym powietrzu nawet wówczas, kiedy temperatura na zewnątrz wynosi –10 stopni Celsjusza. Wewnątrz natomiast czeka na was basen rekreacyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i osób dorosłych. A dla fanów sportu przygotowany został basen z torami pływackimi. Jest tez brodzik dla dzieci. Bilet całodniowy: normalny – od 79 zł, ulgowy – od 66 zł.



1. Aquapark Reda

Aquapark Reda (woj. pomorskie) może się poszczycić atrakcją które zazdroszczą jej wszystkie parki wodne w Europie! Chodzi o obrotową ślizgawkę, na jakiej można zjechać jeszcze tylko w jednym miejscu na świecie – w chińskim parku rozrywki Chimelong Paradise. Żądni przygód w czasie 90-sekundowego zjazdu dowiedzą się, jak „smakuje” brak grawitacji i co znaczy przyśpieszenia do 40 km/h. Na czteroosbowym pontonie! Dla umiejących pływać przygotowano głęboki na 2,2 m basen, w którym jedna ze ścian jest przezroczysta, a tuż za nią pływają prawdziwe żarłacze! Rekiny można zobaczyć także w 60-metrowej podświetlonej zjeżdżalni. Ci, którzy stronią od takich atrakcji, mogą odpocząć w jacuzzi, tryskającym woda w kolorze... lawy. Bilet całodniowy: normalny – od 50 zł, ulgowy – od 40 zł, rodzinny – od 140 zł. W weekendy, święta, ferie i wakacje bilety są droższe.Czytaj także:

