Turcja znosi wizy dla Polaków. Jesteśmy w gronie sześciu europejskich państw, których dotyczy zmiana

Turcja jest jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wybieranych przez Polaków. Do do tej pory turyści wyjeżdżający do tego kraju musieli występować o wizę. Procedura była prosta, można było ją przeprowadzić w pełni przez internet lub już na lotnisku. Jednak otrzymanie wizy wiązało się z dodatkowym kosztem 35 dolarów.

Teraz, po latach zapowiedzi, sytuacja ma się w końcu zmienić. Rzecznik tureckiego MSZ Hami Aksoy ogłosi, że obywatele Polski, Austrii, Belgii, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii nie będą od 2 marca potrzebowali wizy na wjazd do tego kraju.

Obywatele tych sześciu państw będą mogli wjechać do Turcji bez wizy na 90 dni, a sama wiza będzie obowiązywać 180 dni. Jak poinformował portal dailysabah.com, Aksoy dodał, że decyzja o zniesieniu wiz ma jeszcze bardziej pobudzić ruch turystyczny z tych państw i pomóc w rozwoju stosunków handlowych, gospodarczych i kulturalnych z nimi.

W zeszłym roku Turcję odwiedziło 51,9 miliona turystów, co dało jej szóste miejsce w rankingu najczęściej odwiedzanych krajów na świecie.

