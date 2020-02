Samolot z pasażerami przez 6 godzin spalał paliwo. Później musiał lądować na dotankowanie

Ten lot pasażerowie Ryanaira zapamiętają na długo. Zaplanowana na 6:30 podróż faktycznie rozpoczęła się dopiero o 12:19. Jak tłumaczy portal blikk.hu, wcześniej piloci podjęli decyzję o spaleniu części paliwa, ponieważ samolot był za ciężki. Ze względu na awarię nie można było rozwiązać tego problemu w inny sposób. Pasażerowie największy żal mieli z powodu niedostatecznej informacji. Twierdzą, że nie mogli wysiąść z samolotu i nie wiedzieli, jaka jest sytuacja.

Trzymani przez prawie sześć godzin, podróżni narzekali na nieprzyjemne zapachy, brak napojów oraz jedzenia. Dopiero po kilku godzinach mieli otrzymać możliwość kupienia przekąsek z pokładowej oferty. Jakby tego było mało, dokuczała im też temperatura, ponieważ ogrzewania przez cały ten czas nie włączono.

Trudno w tej sytuacji dziwić się, że w końcu blisko było do interwencji policji. Jeden z podróżujących zniecierpliwiony przedłużającym się oczekiwaniem zapalił papierosa w kabinie łazienki. Wezwane służby nie musiały jednak wchodzić na pokład samolotu, gdyż palacz sam gotów był wyjść z maszyny.

Jeżeli myśleliście, że to koniec tej feralnej podróży, to mamy dla was niespodziankę. Nie obyło się bez międzylądowania w Madrycie. Okazało się, że paliwa nie starczy, by dolecieć na Wyspy Kanaryjskie. Dodatkowe tankowanie odbyło się w Madrycie. Ryanair już przeprosił swoich klientów za całe wydarzenie. Z prośbą o wyjaśnienie sytuacji zwróciły się do firmy węgierskie władze.

