Pako Lorente zabiera w podróż współczesnego mężczyznę

Pako Lorente od wielu lat z sukcesem pomaga zbudować mężczyznom ich niepowtarzalny styl, towarzysząc im zarówno w życiu codziennym, jak również podczas tych najważniejszych wydarzeń. Projektanci pozostają wierni filozofii marki, łącząc tradycyjne krawiectwo z odzieżą codzienną, a jednocześnie prezentując nowe spojrzenie na męską modę. Kolekcję Crossroads charakteryzują wszechstronność oraz ponadczasowość, które pozwalają w swobodny sposób budować styl współczesnych mężczyzn.

W najnowszej, zaprezentowanej dziś kolekcji dominują najmodniejsze w tym sezonie kolory - burgundzka czerwień, szlachetna purpura, klasyczne granaty oraz błękit wykorzystany w akcentach. Prezentowane garnitury i marynarki, poprzez wypracowane konstrukcje, podkreślają atuty męskiej sylwetki i zapewniają komfort użytkowania. W sezonie wiosennym wprowadzono nowe, lekkie konstrukcje, które wpływają na dopasowanie odzieży. W kolekcji znajdziemy zarówno garnitury i marynarki w kratę oraz mikrowzory, jak również gładkie modele wykonane z wełny o strukturalnym wykończeniu.

Ważne miejsce zajmują również koszule. Obok klasycznych modeli w jednolitych kolorach przeznaczonych do formalnego lub wizytowego ubioru, w nowym sezonie Pako Lorente oferuje również te o bardziej casualowym charakterze, we wzory. Motyw kwiatowy to niezaprzeczalny must have wiosny. Wzorzyste koszule, a także modele w paski i kratę tworzą doskonałą podstawę wiosennej garderoby.

Marka obserwując preferencje swoich klientów, zdecydowała się na poszerzenie oferty casulowej, prezentując nowe modele spodni, koszulki polo oraz rozszerzając kolekcję marynarek. Wprowadzono również sportowe obuwie, które idealnie współgra z miejskimi, eleganckimi stylizacjami, przełamując ich oficjalny charakter.

Pako Lorente pozostaje wierne tradycyjnemu krawiectwu, nadając mu nowoczesnego charakteru i współczesnego podejścia. Niezmienne przykłada także najwyższą wagę do jakości tkanin. I tym razem sięgnięto po rozwiązania od renomowanych, włoskich dostawców. Część kolekcji stanowi linia Premium Selection, która została stworzona dla mężczyzn chcących cieszyć się wyjątkowym stylem - tych najbardziej wymagających, którzy oczekują wysokiej jakości ubrań oraz limitowanych serii produktów zapewniających niepowtarzalność.

Ubrania oznaczone bordową wszywką wyróżnia dobór tkanin od renomowanych producentów takich jak Marlane czy Tessitura Monti. Cechuje je najwyższa jakość wykonania oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Ubrania z linii Premium Selection szyte są w Polsce z wykorzystaniem najwyżej jakości komponentów.

Od dziś klienci mają okazję nie tylko zakupić propozycje ubrań i dodatków, ale także zobaczyć wiosenną odsłonę sklepu internetowego. Marka zadbała o każdy szczegół, a w wizerunkowej kampanii prezentującej wiosenną kolekcję wystąpił światowej sławy polski model Adrian Włodarski. Podobnie jak bohater poprzedniej kampanii, zdradza rąbka tajemnicy, zapraszając widza w podróż do męskiego świata pełnego pasji do mody i motoryzacji.

Marka Pako Lorente stale obserwuje preferencje i oczekiwania współczesnych mężczyzn, by jak najlepiej dopasować je do potrzeb swojego klienta. Garnitur Pako Lorente to garnitur, który pomoże Ci osiągnąć Twoje cele i być bohaterem Twojej własnej historii. Your style. Your Way –www.pakolorente.com – od 21 lutego w nowej odsłonie.