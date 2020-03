Podróż w stronę wschodzącego słońca

Riwiera Turecka kojarzy się z pięknymi plażami skąpanymi w słońcu, ciepłym, turkusowym morzem, pięciogwiazdkowymi hotelami i upalnymi wakacjami. Jednak dla tych, którzy od 40 C upałów wolą umiarkowaną pogodę, podróż poza sezonem do Antalyi pozwoli odkryć jej starożytne ruiny i zabytki, łącząc zwiedzanie oraz cieszyć się odpoczynkiem w łagodnym klimacie. Wczesną wiosną pogoda przypomina lato w Polsce, temperatura w słońcu dochodzi do 25 C, a woda w morzu śródziemnym jest zdecydowanie cieplejsza niż w Bałtyku. W marcu i kwietniu rozpieszczać nas będzie umiarkowana pogoda nie przekraczająca 25 C, nie zmęczy nas upał ani palące słońce. Dodatkową zaletą są dużo mniej zatłoczone w tym czasie kurorty i lotniska.

Około 40 min jazdy z lotniska Antalya, znajduje się hotel Calista Luxury Resort. Jedyny taki kompleks w sercu Riwiery o zaskakującej architekturze przypominającej osadę kosmicznych spodków zatopionych wśród zieleni drzew i palm, połączonych ze sobą ścieżkami i basenami. Spodoba się wszystkim wymagającym, którzy cenią sobie pobyt w miejscu spokojnym i nie zatłoczonym. Calista Luxury Resort sprawia, że można tu odpocząć również na kosmicznym poziomie. Załoga hotelu dyskretnie dba o czystość w pokojach. Restauracja zachęca aby usiąść i skosztować smakołyków przede wszystkim kuchni tureckiej. Przestronne pokoje luksusowo wyposażone w komfortowe łóżka pozwalają na wypoczynek. Na powitanie gości czekają owoce oraz butelka wina. W łazienkach czekają wysokiej jakości ręczniki, szlafroki, pantofle i niezbędne kosmetyki.

Galeria:

Hotel Calista Luxury Resort

Na terenie hotelu znajduje się sześć restauracji tematycznych oraz restauracja ogólna. Wszystkie serwują wyśmienite i bardzo urozmaicone potrawy. Dodatki, przekąski i desery wspaniale skomponowane i prezentowane pobudzają apetyt gości. Wieczorem można odpocząć przy muzyce na żywo, rozkoszując się pyszną turecką kawą lub kosztując wykwintnych drinków podawanych pobliskich barach. Goście mają do dyspozycji siłownię, SPA, korty tenisowe, kręgielnię, bilard itp. Golfiści mają możliwość rezerwacji pola golfowego poza hotelem. Na najmłodszych gości hotelowych czeka klub dziecięcy, place zabaw, zjeżdżalnie, baseny i brodziki. Hotel oferuje gościom prywatny, bezpośredni dostęp do morza i prywatnej, pięknej, piaszczystej z łagodnym zejściem plaży odznaczonej certyfikatem błękitnej flagi.

Mając zagwarantowaną luksusową bazę wypadowo-wypoczynkową można pomyśleć o eskapadach do Antalyi, Alanyi, Belek czy Kremer, aby zapoznać się z historią miasta. W pobliżu Antalyi znajduje wiele pięknych zabytków, ale jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc jest zbudowana w II w n. e. Świątynia Apollo, miejsce, gdzie Antoni spotkał Kleopatrę, oraz Aspendos starożytne miasto z najlepszymi i najbardziej kompletnie zachowanymi ruinami teatru rzymskiego jaki kiedykolwiek zbudowano. Na odkrycie czekają również robiące niesamowite wrażenie Phaselis, Olympos a także parki naturalne i wodospady.

Galeria:

Podróż do Antalyi

Corendon Airlines w ubiegłym roku rozpoczął ekspansję na polskim rynku. Dzięki niej Polacy mogą cieszyć się większą liczbą lotów z Polski do Turcji i Grecji miejsc, które Corendon Airlines łączy z ulubionymi przez Polaków wakacyjnymi destynacjami. Po przeprowadzeniu bardzo udanych operacji i posiadaniu znanego i renomowanego wizerunku marki w takich krajach jak Niemcy, Holandia i Belgia, wakacyjna linia lotnicza zwiększa inwestycje na polskim rynku. W sezonie letnim 2020 Corendon Airlines polecimy do Antalyi, Rodos oraz Heraklionu z największych polskich miast - Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia oraz Katowic. Planowane połączenia lotnicze Corendon Airlines z Polski w okresie od 25 kwietnia 2020 roku do 15 października 2020 roku przedstawiają się następująco:

Warszawa – Antalya w każdą środę i sobotę

Poznań – Antalya w każdą środę

Gdańsk – Antalya w każdy czwartek

Wrocław – Antalya w każdą niedzielę

Katowice – Antalya w każdą środę i sobotę

Katowice – Gazipaşa w każdą środę

Katowice – Heraklion w każdą niedzielę

Katowice – Rodos w każdy piątek