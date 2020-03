Linie lotnicze a skutki pandemii

Przechodzimy najtrudniejszy okres w branży linii lotniczych. Loty na całym świecie zostały wstrzymane. Samoloty są uziemiane, a oferty cięte. Pracownicy wysyłani są na bezpłatne urlopy. Nie wiemy kiedy trudny okres pandemii się skończy, ale linie lotnicze Corendon Airlines nie traci czasu. Firma podejmuje nowe współprace z polskimi touroperatorami, aby po kryzysie móc świadczyć usługi na jeszcze wyższym poziomie.

Corendon Airlines zwiększyło liczbę rynków, które łączy z wakacyjnymi destynacjami. Po przeprowadzeniu udanych działań wizerunkowych, firma postanowiła zwiększyć inwestycje w Polsce, skupiając się jednocześnie na relacjach z partnerami strategicznymi. Obecnie linia lotnicza nawiązała wiele znaczących kontraktów i realizuje podjęte z touroperatorami współprace, ale wciąż pozostaje otwarta na nowe propozycje.

Linie lotnicze Corendon Airlines oferują polskim touroperatorom już od dziesięciu lat loty w pełni czarterowane, a także częściowo-czarterowane oraz sprzedaż poprzez partnerów biznesowych. Najbardziej atrakcyjną część oferty stanowią loty częściowo-czarterowane, gdyż touroperatorzy nie ponoszą pełnego ryzyka związanego z przelotem. Odpowiadają natomiast jedynie za ustaloną wcześniej liczbę miejsc. Sprzedaż poprzez partnerów biznesowych jest z kolei odpowiednim rozwiązaniem dla mniejszych firm zajmujących się organizacją wycieczek kulturalnych, a także agencji golfowych i grup piłkarskich. W odpowiedzi na potrzeby rynku linie Corendon Airlines zdecydowały się na realizację bezpośrednią dla swoich partnerów jako pierwsze w kraju.

„Obecnie liniom lotniczym Corendon Airlines udało się nawiązać współpracę z większością touroperatorów w Polsce, co stanowi dla marki prawdziwe wyróżnienie. Wśród naszych partnerów możemy wymienić firmy takie jak MerlinX oraz BlueVendom, które umożliwiają sprzedaż biletów online – znajdują się tam najbardziej aktualne informacje na temat ilości miejsc, a także ceny. Polscy touroperatorzy najczęściej decydują się na formę częściowo-czarterowaną oraz sprzedaż poprzez partnerów biznesowych. By stać się jednym z nich, wystarczy wypełnić formularz informacji agenta w języku polskim znajdujący się na stronie internetowej Corendonairlines.com. Należy również wspomnieć, że współpraca ta nie wymaga ponoszenia ryzyka związanego ze sprzedażą wszystkich miejsc, a jedynie za ich określoną wcześniej ilość. Co więcej, Corendon Airlines planuje dalszą ekspansję na polskim rynku. Obecnie pracujemy nad uruchomieniem kolejnych lotów z Katowic oraz Warszawy do Antalyi, a także z Warszawy do Hurghady” - mówi Alpaslan Ünsal, Przedstawiciel regionalny Corendon Airlines w Polsce.

W ubiegłym miesiącu polscy touroperatorzy mieli okazję, by skorzystać z zaproszenia i doświadczyć bezpośrednio jakości usług oferowanych przez firmę Corendon Airlines. Linia lotnicza we współpracy z Polską Izbą Turystyczną zrealizowała bowiem wyjazdy urozmaicone licznymi atrakcjami w towarzystwie przewodników turystycznych, którzy zaprezentowali polskim touroperatorom uroki miasta Antalya. Krajobraz regionu położonego na wybrzeżu Morza Śródziemnomorskiego urozmaica tu pasmo górskie Taurus z licznymi malowniczymi wąwozami i starożytnymi ruinami. Miasto i okolice oferują atrakcje turystyczne dla każdego. Piękne plaże, zabytki z czasów Starożytnej Grecji i Imperium Rzymskiego, sporty wodne, tenis i przede wszystkim golf. W pobliżu znajdują się ruiny starożytnego miasta Side i jego amfiteatr, wodospad Kursunlu z jaskinią, a także słynna Plaża Kleopatry. Podczas wyjazdów goście zostali zaproszeni do hoteli należących do Grupy Turystycznej Corendon Airlines. Wśród nich Titanic Mardan Palace, Limak Atlantis Deluxe Resort & Hotel oraz Calista Luxury Resort, który znajduje się w miejscowości Belek w Turcji. Jeden z najbardziej luksusowych ośrodków wypoczynkowych, zaprojektowany we współpracy z domem mody Versace, stanowi prawdziwą perłę wśród oferty marki.

W sezonie letnim 2020 samoloty Corendon Airlines będą latać do Antalyi, Rodos oraz Heraklionu z największych miast w kraju - Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia oraz Katowic. Do Grupy Turystycznej Corendon, poza liniami lotniczymi, należą również hotele zlokalizowane na całym świecie - 4 hotele w Turcji, 3 w Amsterdamie, 1 na Ibizie i 2 na karaibskiej wyspie Curaçao.

Więcej informacji na temat linii lotniczych Corendon Airlines znajdziemy pod adresem Corendonairlines.com.