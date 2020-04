15 słynnych budowli, które możesz odwiedzić bez wychodzenia z domu

Większość zabytków na świecie, ale także współczesnych budowli będących miejscem pielgrzymek turystów, ma własne strony internetowe, które pozwalają zwiedzać je bez wychodzenia z domu. Nigdy nie były tak przydatne jak teraz. Zobaczcie z nami miejsca, które kocha zwiedzać cały turystyczny świat.

Wieża Eiffla – Paryż

Najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, uznawany za symbol tego miasta i niekiedy całej Francji. Jest najwyższą budowlą w mieście i piątą co do wysokości w kraju. W momencie powstania (1887-1889) była najwyższą wieżą na świecie. Adres wirtualnej wycieczki: https://artsandculture.google.com/streetview/tour-eiffel/sAHt5Gv4YGH84Q



Muzea Watykańskie – Watykan

Muzea powstałe ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Początki kolekcji związane są z kolekcją dzieł zgromadzonych przez Sykstusa IV i Juliusza II. Powiększone podczas kolejnych pontyfikatów, zostały udostępnione publiczności już w 1787. Adres wirtualnej wycieczki: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html



Tama Hoovera – Stany Zjednoczone

Betonowa zapora wodna zbudowana w Czarnym Kanionie na rzece Kolorado w Stanach Zjednoczonych, na granicy stanów Arizona i Nevada. W chwili ukończenia w 1936 była zarówno największą na świecie elektrownią wodną, jak i największą na świecie konstrukcją betonową. Adres wirtualnej wycieczki: http://www.samrohn.com/360-panorama/hoover-dam-usa/



Taj Mahal – Indie

Indyjskie mauzoleum wzniesione przez Szahdżahana z dynastii Wielkich Mogołów, na pamiątkę przedwcześnie zmarłej, ukochanej żony Mumtaz Mahal. Bywa nazywany „Świątynią miłości”. Adres wirtualnej wycieczki: https://www.airpano.com/360photo/Taj-Mahal-India/



Stonehenge – Wielka Brytania

Jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodząca z epok neolitu i brązu. Kromlech ten położony jest w odległości 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii. Najprawdopodobniej związany był z kultem Księżyca i Słońca. Adres wirtualnej wycieczki: https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/history-and-stories/stonehenge360/



Mont Saint Michel – Francja

Skalista wyspa pływowa w zatoce Mont-Saint-Michel, na kanale La Manche, w południowo-zachodniej Normandii, połączona z kontynentalną Francją groblą długości 1800 metrów. Siedziba opactwa benedyktynów. Adres wirtualnej wycieczki: https://sketchfab.com/3d-models/mont-saint-michel



Sagrada Familia – Barcelona

Secesyjny kościół w Barcelonie w Katalonii o statusie bazyliki mniejszej, uważany za główne osiągnięcie projektanta Antoniego Gaudíego. Wciąż jest budowany, od ponad 100 lat. Adres wirtualnej wycieczki: https://sagradafamilia.org/visita-virtual



Pompeje – Włochy

Słynne miasto w regionie dzisiejszej Kampanii we Włoszech, niedaleko Nealopu, zniszczone w czasach cesarstwa rzymskiego przez erupcję wulkanu Wezuwiusz w dniu 24 sierpnia lub 24 października 79 roku. Adres wirtualnej wycieczki: https://www.italyguides.it/en/campania/pompeii



Wielki Mur Chiński – Chiny

Zbiorcza nazwa systemów obronnych składających się z zapór naturalnych, sieci fortów i wież obserwacyjnych oraz murów obronnych z ubitej ziemi, murowanych lub kamiennych, osłaniających północne Chiny przed najazdami ludów z Mongolii. Wielki Mur rozciągał się na długości ok. 2400 km, powstawał etapami, przez kilkaset lat. Adres wirtualnej wycieczki: https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china



Kreml – Moskwa

Gród warowny na wzgórzu, na lewym brzegu rzeki Moskwy. Jego powierzchnia wynosi 28 hektarów. Warownia z zabudowaniami książęcymi, cerkwiami i budynkami administracyjnymi. Synonimem władzy centralnej w Rosji i jej siedziba. Adres wirtualnej wycieczki: https://www.airpano.com/360video/Video-Moscow-Kremlin/



Akropol – Ateny

Kompleks świątyń położony na wapiennym wzgórzu o wysokości 70 m. Świątynie zbudowane w okresie archaicznym zostały zniszczone podczas wojen perskich. Podczas odbudowy zainicjowanej przez Peryklesa powstał tu kompleks świątyń: Partenon, Erechtejon, Apteros, sanktuarium Artemidy Brauronia i Propyleje. Adres wirtualnej wycieczki: https://www.airpano.com/360photo/Acropolis-Athens-Greece/



Burj Khalifa – Dubaj

Wieżowiec w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zbudowany przez przedsiębiorstwa Samsung Constructions, BESIX i Arabtec, o wysokości 828 metrów. Najwyższy budynek świata. Jego nazwa pochodzi od imienia szejka Chalify ibn Zajida Al Nahajjana, prezydenta ZEA. Adres wirtualnej wycieczki: https://www.touristtube.com/Things-to-do-in-Dubai/Burj-Khalifa-360



Angkor Wat – Kambodża

Największa, najważniejsza i najbardziej znana świątynia w kompleksie Angkor, położonym w prowincji Siĕm Réab w Kambodży. Największy na świecie kompleks religijny, powstały w XII wieku. Adres wirtualnej wycieczki: https://www.airpano.com/360photo/Angkor-Wat-Cambodia/



Biały Dom – Waszyngton

Oficjalna rezydencja i miejsce pracy prezydentów USA, położona w Waszyngtonie, Dystrykt Kolumbia. Nazwa ta została nadana budynkowi 14 września 1901 r. przez prezydenta Roosevelta. Po Białym Domu oprowadza Barack Obama. Adres wirtualnej wycieczki: https://www.facebook.com/watch/?v=10155140995934238



Most Golden Gate – San Francisco

Most wiszący łączący San Francisco z hrabstwem Marin, nad cieśniną Golden Gate. Został otwarty 27 maja 1937. Golden Gate Bridge jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym i jednym z głównych celów wycieczek turystycznych. Adres wirtualnej wycieczki: https://www.airpano.com/360photo/San-Francisco-Golden-Gate-USA/