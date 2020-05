Lufthansa przywraca loty do i z Polski. Dokąd polecimy z Krakowa i Warszawy?

Lufthansa zaczyna od przywrócenia rejsów z Krakowa i Warszawy do Frankfurtu. To łącznie 17 połączeń tygodniowo. Pasażerowie będą obowiązani nosić maseczki przez cały lot.

„Z początkiem czerwca Lufthansa ponownie zaoferuje pasażerom możliwość podróży z Krakowa i Warszawy do Frankfurtu. Oznacza to w sumie 17 cotygodniowych połączeń z Polski. Będą one częścią nowego rozkładu rejsów, który wraz z końcem czerwca pozwoli pasażerom Lufthansa Group udać się w podróż do kolejnych 130 miast, w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu połączeń repatriacyjnych, który zakończy się 31 maja” – napisała Lufthansa w oficjalnym komunikacie.

Od 1 do 14 czerwca loty będą odbywać się 5 razy tygodniowo na trasie Kraków-Frankfurt i 12 razy na trasie Warszawa-Frankfurt.

„Linie lotnicze należące do Lufthansa Group (...) od czerwca znacznie rozszerzą rozkład rejsów i zaoferują pasażerom możliwość podróży do wielu słonecznych, wakacyjnych kierunków, jak również liczne trasy międzykontynentalne. W nowej ofercie znajdzie się ponad 106 miast w Niemczech i Europie oraz ponad 20 połączeń międzykontynentalnych, co znacząco zwiększy wybór kierunków oferowanych pasażerom” – pisze dalej Lufthansa.

Do końca czerwca Lufthansa Group zaoferuje pasażerom 1800 cotygodniowych przelotów do ponad 130 miast na całym świecie. „Wprowadzając czerwcowy rozkład połączeń w istotny sposób przyczyniamy się do rewitalizacji infrastruktury lotniczej, kluczowego elementu siły ekonomicznej Niemiec, jak i całej Europy. Ludzie chcą i mogą wrócić do podróżowania, zarówno w celach rekreacyjnych, jak i zawodowych. Dlatego w nadchodzących miesiącach będziemy stopniowo zwiększać zakres oferowanych przez nas usług, ponownie łącząc Europę ze sobą i z pozostałą częścią świata” – powiedział członek zarządu Deutsche Lufthansa AG Harry Hohmeister.

W pierwszej połowie czerwca Lufthansa wznowi europejskie rejsy z Frankfurtu do Hanoweru, na Majorkę, do Sofii, Pragi, Billund, Nicei, Manchesteru, Budapesztu, Rygi, Krakowa, Warszawy, Bukaresztu, Dublina i Kijowa. Z Monachium samoloty przewoźnika polecą do Münster/Osnabrück, Sylt, Rostocku, Wiednia, Zurychu, Brukseli oraz Palmy na Majorce.

W pierwszej połowie czerwca w nowym rozkładzie rejsów znajdzie się także 19 kierunków długodystansowych, o 14 więcej niż w maju. Do połowy czerwca Lufthansa, Swiss i Eurowings podadzą ponad 70 cotygodniowych połączeń międzykontynentalnych. Wznowienie kolejnych rejsów międzykontynentalnych planowane jest na drugą połowę czerwca.

„Planując podróż pasażerowie powinni pamiętać o regulacjach dotyczących przyjazdu i kwarantanny w miejscu docelowym. Mogą się również spodziewać dodatkowych obostrzeń związanych z troską o bezpieczeństwo i higienę, na przykład dłuższego czasu oczekiwania do punktów kontroli na lotnisku. Do odwołania ograniczone są także usługi cateringowe świadczone na pokładzie” – pisze Lufthansa w komunikacie.

