Koronawirus we Włoszech. Media: 3 czerwca otwarcie granic dla przybyszów z Unii Europejskiej

Koronawirus we Włoszech

Włochy przygotowują się do otwarcia swoich granic; na razie w ruchu z krajami UE. Według źródeł w rządzie zostaną one otwarte 3 czerwca, a osoby, które przyjadą do Italii, nie będą musiały poddawać się 14-dniowej kwarantannie. O takich planach informują media.