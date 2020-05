Niemiecka linia wznowiła loty na Sardynię. Nad Olbią piloci usłyszeli, że mają zawracać

W ramach lotu EW9844, samolot Eurowings po starcie w Dusseldorfie w zachodniej części Niemiec pokonał odległość 1 175 kilometrów, dy dolecieć nad zamknięte lotnisko w Olbii. Airbus A320 z zaledwie dwoma pasażerami na pokładzie przez pewien czas miał zastępczo lądować w Cagliari, jednak ostatecznie podjęto decyzję o powrocie do Niemiec. Cały lot to dla obu pasażerów nieco ponad 4 zmarnowane godziny.

W komentarzu dla CNN Travel rzecznik Eurowings tłumaczył, że z powodu pandemii koronawirusa, sytuacja na wielu europejskich lotniskach jest „bardzo dynamiczna”. - Ogromna część informacji o godzinach otwarcia lotnisk zmieniana jest często z krótkim wyprzedzeniem - wyjaśniał. Dodał też uwagę o codziennych zmianach w regulacjach poszczególnych krajów odnośnie możliwości wjazdu.

Blog podróżniczy „One Mile at a Time” tłumaczył na swojej stronie, że na pechową sytuację Eurowings mogło wpłnąć panujące we Włoszech zamieszanie. Ministerstwo infrastruktury otworzyło bowiem lotnisko 17 maja, jednak lokalne władze w obawie przez wirusem postanowiły na powrót je zamknąć. Nowy termin otwarcia portu lotniczego w Olbii to 2 czerwca.

Czytaj także:

Jeden z ulubionych krajów Polaków chce otworzyć dla nas granice. Plan to połowa czerwcaCzytaj także:

Najmłodsza uczestniczka „Ślubu od pierwszego wejrzenia” będzie mamąCzytaj także:

Serialowa antologia o związkach. „Love Life” to nowa propozycja od HBO