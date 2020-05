Polska plaża na podium w rankingu na najbezpieczniejsze miejsca podczas pandemii

Na ogólnie pojmowane bezpieczeństwo podczas pandemii składa się inny zestaw czynników niż w standardowym zwykłym okresie urlopowym. W rankingu European Best Destination wzięto więc pod uwagę przede wszystkim liczbę osób zakażonych w danym kraju, liczbę miejsc noclegowych z odpowiednimi urządzeniami sanitarnymi i środkami do higieny, odległość do najbliższego szpitala czy rozmiary plaży, pozwalające na zachowanie zasad izolacji społecznej. Zamiast wielkich hoteli premiowane były też mniejsze domki, pensjonaty czy wynajmowane wille.

Okazuje się, że w takie kryteria doskonale wpisuje się (potraktowana ogólnie, bez przypisania do miejscowości) plaża na Półwyspie Helskim. Doceniono ją zarówno za długość, jak i szerokość, zauważono opcje aktywnego wypoczynku, przy jednoczesnej możliwości spokojnego spędzania czasu.

Najlepsza w rankingu okazała się plaża w greckim mieście Preweza. Z mieszkańcami Grecji koronawirus obszedłsię dość łagodnie, dlatego od 15 czerwca kraj ten planuje ponownie otworzyć się na ruch turystyczny z innych krajów. Drugie miejsce przypadło plaży Comporta w Alentejo w Portugalii.