Opozycja proponuje swoje 500 plus. To odpowiedź na pomysł prezydenta

Propozycja opozycji to odpowiedz na projekt bonu turystycznego, który przedstawił prezydent Andrzej Duda. Według niego, każda polska rodzina, która posiada potomstwo, powinna otrzymać bon na wakacje krajowe w wysokości 500 zł na każde dziecko, przy założeniu, że zarobki osób dorosłych nie przekraczają 5,2 zł brutto. Ma to nie tylko pomóc budżetom gospodarstw domowych i umożliwić wyjazd na wakacje rodzinom, których normalnie nie byłoby na to stać, ale także wspomóc polską branżę turystyczną. To właśnie ten sektor był jednym z najbardziej poszkodowanych ze względu na pandemię koronawirusa.

Odpowiedź na czek od prezydenta

We wtorek do Sejmu trafił projekt autorstwa Koalicji Obywatelskiej, który jest odpowiedzią na rozwiązania zaproponowane przez prezydenta Dudę. Jak twierdzą przedstawiciele opozycji, to właśnie ich projekt jest odzwierciedleniem próśb przedstawicieli branży turystycznej. Czek o wartości 500 złotych skierowany jest dla osób na stałe mieszkających w Polsce i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W odróżnieniu od projektu prezydenta, wysokość zarobków nie byłaby brana pod uwagę.

Dodatkowo skorzystać mogliby wszyscy ubezpieczeni w ZUS i KRUS, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i zarejestrowani bezrobotni.