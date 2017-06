Burze i upały nad Polską. Ostrzeżenia dla połowy województw

Nad Podlasiem, Mazowszem i Ziemią Łódzką znajduje się obecnie deszczowa część ciepłego frontu atmosferycznego, za którym podąża ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Mieszkańcy znacznej części kraju od rana mierzą się z ciężkimi ulewami. IMGiW ostrzega z kolei przed upałami i burzami.

Dla województwa mazowieckiego wystosowane zostało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem. W ciągu dnia w środę temperatura może sięgnąć 31 stopni Celsjusza na południu regionu, a 27 na północy. IMGiW ostrzega mieszkańców województwa podlaskiego przed burzami i intensywnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem.

W woj. łódzkim spodziewane są z kolei burze z opadami deszczu od 20 l/mkw. do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw., oraz porywami wiatru do 70 km/h. Jednocześnie będzie upalnie - od 29 do 31 st. Celsjusza. Ponadto wystosowano ostrzeżenia przed upałem dla woj. świętokrzyskiego, lubelskiego, śląskiego oraz małopolskiego. We wszystkich tych regionach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 18.