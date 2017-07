Alerty pogodowe dla 11 województw. Gdzie będzie najcieplej?

Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Z kolei to drugiego stopnia dotyczy: lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, i wielkopolskiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że aby bezpiecznie przetrwać upały należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo wody, unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu. RCB zwraca też uwagę na to, aby nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie.

Na Twitterze RCB przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 199 osób.

Z kolei według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę maksymalne temperatury wynosić będą od 25 st. C na Suwalszczyźnie, 28 st. C nad morzem do 32 st. C na południu. W poniedziałek spodziewać możemy się od 22 st. C na wybrzeżu, 30 st. C w centrum, do 33 st. C na południowym wschodzie.