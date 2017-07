Niepokojąca prognoza pogody. Gwałtowne burze nadciągają nad Polskę

Najgoręcej będzie na południu Polski, gdzie temperatura może sięgać nawet 36-37 stopni. Urlopowicze się cieszą, ale szczególnie w dużych miastach upał może być nie tylko trudny do wytrzymania, ale także niebezpieczny.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało 3 ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia dotyczą możliwych burz z gradem. Wydano również siedem ostrzeżeń 2. stopnia w związku z upałami do 35 stopni Celsjusza na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Ponadto obowiązują ostrzeżenia 3. stopnia przed temperaturami dochodzącymi do 36 stopni Celsjusza. Dotyczą województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Polscy Łowcy Burz alarmują również, że najbliższe dni mogą obfitować w groźne zjawiska burzowe. Szczególnie niebezpiecznie ma być we wtorek. Ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk tego dnia ma być największe, w szczególności na północy i północnym zachodzie kraju.

Burze przechodzą nad Polską także w poniedziałek. TVN Meteo podaje, że może padać ulewny deszcz (do 30 l/mkw.) oraz grad. Możliwe są porywy wiatru do ok. 70 km/h. Burze przesuwają się na północny wschód.