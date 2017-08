Poniedziałek słoneczny z przelotnymi opadami deszczu. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach?

W poniedziałek meteorolodzy prognozują spadek temperatury. Na termometrach maksymalnie od 18 st. w Suwałkach i Olsztynie do 22 i 23 st. na południu. Przelotne opady deszczu pojawią się w poniedziałek na północy, wschodzie i w centrum kraju. Północno-zachodni wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany. Porywy okażą się dość silne na północy i na wschodzie kraju. W zachodnich i południowych regionach nie powinno padać. Ciśnienie wzrośnie do 1004 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgoć na południu i południowym wschodzie kraju wyniesie do 70 procent. W pozostałych regionach osiągnie ponad 70 procent. Niemal w całym kraju wystąpi komfort termiczny. Tylko na północy i północnym wschodzie będzie chłodno. Biomet głównie okaże się neutralny. Warunki biometeorologiczne przejdą w korzystne jedynie na południu i południowym zachodzie.

Wtorek pogodny

Wtorek zdecydowanie bardziej pogodny. Na termometrach od 20 st. na Suwalszczyźnie do 25 st. we Wrocławiu. Środa z przelotnym deszczem jedynie na Nizinie Szczecińskiej, natomiast w innych miejscach wciąż będzie bardzo dużo słońca. Meteorolodzy przewidują od 23 st. na Suwalszczyźnie do 30 na Dolnym Śląsku.