W czwartek na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce pojawi się przelotny deszcz i burze. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowy skręcający na zachodni.