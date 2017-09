Astronauta publikuje zdjęcia huraganu Irma. NASA pokazuje obraz z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

W czwartek 7 września NASA opublikowała ponad 9-minutowy film pokazujący, jak huragan Irma wygląda z kosmosu. Nagranie pochodzi z zewnętrznych kamer zamontowanych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Zdjęcia widzianego z ISS żywiołu opublikował z kolei rosyjski astronauta Siergiej Rjazanskij.

Galeria:

Huragan Irma widziany z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Irma przesuwa się dalej w głąb kraju

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) w Miami ocenia, że Irma uderzy we Florydę już w sobotę 9 września lub rano w niedzielę 10 września. Eksperci ostrzegają mieszkańców tego stanu przed siłą nadchodzącego żywiołu. Irma ma być silniejsza od Harveya, który niedawno pustoszył Teksas i spowodował śmieć ponad 60 osób. W 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona, gdzie 5 to maksymalna siła huraganu, Irma oceniana jest na 4 lub 5. Huragan niesie ze sobą wiatry o prędkości nawet do 300 kilometrów na godzinę (jest to również wartość większa, niż podawano jeszcze w poniedziałek). Badacze mówią, że Irma już teraz jest najsilniejszym huraganem Atlantyku.

Jak podaje „The Independent” , zagrożone są również inne posiadłości Donalda Trumpa m.in. położona na Florydzie ulubiona posiadłość prezydenta Mar-A-Lago czy pola golfowe w Doral oraz West Palm Beach. Amanda Miller, rzeczniczka firmy, należącej do Trumpa, powiedziała, że firma wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa. – Modlimy się za wszystkich, którzy mogą znaleźć się na drodze huraganu Irma na Karaibach i poza nią – podkreśliła.

W sieci pojawiają się dramatyczne zdjęcia z wyspy Saint-Martin. Daniel Gibbs, przewodniczący Rady Regionu poinformował, że położona na północy francuska część wyspy zniszczona została w 95 proc. Wiadomo już, że na Karaibach żywioł zabił co najmniej 10 osób.

Galeria:

Wyspa Saint-Martin po przejściu huraganu Irma