Irma zbliża się do Florydy, eksperci alarmują. „Silny wiatr to tylko jedno z zagrożeń”

Według prognoz amerykańskiego Centrum ds. Huraganów w Miami, huragan Irma dotrze do wybrzeży Florydy w nocy z piątku na sobotę. Choć kategoria Irmy została w piątek obniżona: z piątej (najwyższej) - do czwartej, to Centrum podkreśla, że huragan, w którym prędkość wiatru osiąga nawet 250 km/godz., i tak pozostaje „ogromnie niebezpieczny”.

– W przypadku takiego huraganu jak Irma, największym zagrożeniem jest jego przejście przez gęsto zaludnione obszary Florydy – mówi w rozmowie z PAP Artur Surowiecki ze stowarzyszenia Skywarn Polska. – Jeśli chodzi o stolicę Florydy – Miami, samo jej położenie jest bardzo niekorzystne: miasto znajduje się przy samym brzegu, co oznacza narażenie na pojawiającą się wraz z huraganem falę przypływową – dodaje.

Galeria:

Huragan Irma widziany z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Przy huraganie piątej kategorii (jak do piątku klasyfikowano Irmę) fale mogą liczyć od 5 do 10 metrów wysokości. Właśnie taka fala spowodowała zniszczenie Nowego Orleanu w 2005 r., podczas huraganu Katrina.

– Przejściu takiego huraganu mogą towarzyszyć również bardzo gwałtowne opady deszczu, które mogą spowodować bardzo silne powodzie nawet w głębi lądu – kontynuuje rozmówca PAP. – Pod koniec sierpnia tego roku, podczas przejścia huraganu Harvey w USA, intensywność opadów w okolicach Houston wynosiła od 500 do 1000 mm w ciągu zaledwie kilku dni. W regionach tych wystąpiły więc spowodowane przez huragan powodzie - a przecież Houston położone jest w pewnym oddaleniu od wód Zatoki Meksykańskiej – podkreśla Surowiecki.

Czym jest zjawisko określane jako huragan?

– Mówiąc »huragan« mamy na myśli bardzo duże, wirujące z dużą szybkością masy powietrza, które pojawiają się zwłaszcza w rejonach Zatoki Meksykańskiej czy Wysp Bahama – mówi PAP dr Jerzy Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego. Właściwa nazwa tego zjawiska brzmi „cyklon tropikalny”; „huragan” to nazwa regionalna, używana dla cyklonów powstających nad Atlantykiem. W innych częściach świata zjawisko to posiada inne nazwy, np. cyklony nad zachodnią częścią Oceanu Spokojnego określane są mianem tajfunów.

Co oznacza 5 stopień w skali?

Siła huraganów określana jest na pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Stopnie określają niszczycielską siłę huraganu po wejściu na ląd. – W skali Saffira-Simpsona pierwszy stopień przypisuje się huraganom, w którym prędkość wirującego powietrza osiąga do 150 km/godz – tłumaczy dr Jarosz. – W najwyższej, piątej klasie prędkość wiatru osiąga ponad 250 km/godz – dodaje. Maksymalna zmierzona prędkość huraganu Irma sięgała prawie 300 km/godz. – To jest huragan o nieprawdopodobnej sile; łatwo można sobie wyobrazić, jak niszczycielska jest jego moc –podkreśla badacz. – Huragan piątej klasy demoluje wszystko, co napotka po drodze – dodaje.

Jak powstaje huragan?

Huragan rozpoczyna się niepozornie, przy mocno nagrzanej powierzchni oceanu, o temperaturze pomiędzy 25-30 stopni Celsjusza. – Jak wiadomo, powietrze cieplejsze jest lżejsze od chłodnego. Ciepła woda ogrzewa więc znajdujące się nad nią powietrze, które zaczyna unosić się do góry – opowiada dr Jarosz. – Jeżeli w tej okolicy obniży się ciśnienie i pojawi się chmura burzowa – mamy zaczątek huraganu– wyjaśnia.

– W momencie, w którym powietrze z różnych stron zbliża się do centrum tego obszaru niskiego ciśnienia, odchylane jest ono w określoną stronę za sprawą siły Coriolisa – opowiada ekspert. Odchylane strugi powietrza zaczynają się poruszać ruchem wirowym.

– Na obrzeżach cyklonu prędkość wiatru jest bardzo duża. Natomiast w samym centrum - tam, gdzie mamy tzw. oko cyklonu - powietrze w ogóle może nie wirować – mówi badacz. – Ten obszar może być całkiem spokojny, słoneczny i bezchmurny– tłumaczy.

Choć prędkość wiatru w wirze osiąga nawet kilkaset km/godz, to sam huragan przemieszcza się już z niewielką prędkością, „rzędu kilkudziesięciu km/godz, czyli tak, jak powoli jadący samochód”.

Sezon huraganów

Nad Atlantykiem trwa właśnie sezon huraganów. Trzy spośród nich zyskały do tej pory status poważnych(ang. major hurricanes): Harvey - który przeszedł nad oceanem w drugiej połowie sierpnia, trwająca aktualnie Irma oraz uformowany w ostatnich dniach Jose. – Niepokojące jest to, że coraz częściej pojawiają się najsilniejsze huragany piątej klasy; ich siła jest coraz większa i powoli rozszerza się obszar ich występowania –stwierdza dr Jarosz. – Zdaje się to wynikać z zachodzących zmian klimatycznych – dodaje, podkreślając wpływ ocieplających się oceanów na tego typu ekstremalne zjawiska klimatyczne.