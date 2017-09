Na północy i południowym wschodzie kraju pochmurno, okresami opady deszczu do 5-15mm, na Pomorzu możliwe burze. Poza tym pogodnie. Temperatura maksymalna od 14 st. na Suwalszczyźnie, 17 st. w centrum kraju do 19 na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, na północnym-wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/godz., w burzach silny do 80 km/godz.